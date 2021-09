Aus dem Jugendgericht Bülach – Teenager nach Messerattacke am Utoquai hart bestraft Ein zur Tatzeit 16-jähriger Schweizer aus dem Bezirk Bülach ist wegen mehrfacher versuchter Tötung zu einer Freiheitsstrafe von 42 Monaten verurteilt worden. Thomas Hasler

Am Utoquai, Höhe Falkenstrasse, hatte der 16-Jährige auf seine zwei Opfer eingestochen. Foto: Google Maps

In einer Samstagnacht im Oktober 2019, kurz vor 1 Uhr, hat ein 16-Jähriger «im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung» einem 21-jährigen Mann mit einem Klappmesser zuerst in den Bauch gestochen und dann noch dreimal in den Oberkörper. Der 21-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, die ohne sofortige ärztliche Hilfe zum Tod geführt hätten.