French Open

Federer in seiner eigenen Welt

Vor einem Jahr sorgte Roger Federer in Paris noch mit Siegen über Denis Istomin, Marin Cilic und Dominik Köpfer für Unterhaltung, ehe er gegen Matteo Berrettini Forfait erklärte. Jetzt, ein Jahr später, scheint ihn Roland Garros nur noch marginal zu interessieren. Auf Statements zu den wichtigen Fragen um die britische Sperre gegen die weissrussischen und russischen Tenniscracks oder die Weltranglisten, für die Wimbledon deswegen keine Punkte abwirft, wartet die Welt von ihm vergeblich.

Was nicht heisst, dass er die Öffentlichkeit meidet, im Gegenteil: Am Wochenende besuchte er als VIP-Gast den Formel-1-GP von Barcelona. In den letzten Tagen verbreitete er über die sozialen Medien auch Fotos von sich in den Alpen (er ist ja auch Tourismus-Botschafter) und aus Venedig, zudem wurde ein Interview von ihm mit Sternekoch Andreas Caminada publiziert, von dem er sich und Mirka offenbar vier Stunden hatte verwöhnen lassen. Darin sagt er: «Ich warte auf das Okay der Ärzte. Ich fühle mich wie ein Rennpferd, das in seinem Stall scharrt und loslaufen will.» Er hoffe, im Sommer damit beginnen zu können. Spätestens dann wird er auch wieder mal zu den ernsteren Themen seines Sports Stellung nehmen müssen. (rst)