Sensation am Cern in Genf – Teilchenphysiker sind einer neuen Naturkraft auf der Spur Die Entdeckung könnte unser Verständnis des Universums revolutionieren und sogar das Higgs-Teilchen in den Schatten stellen. Joachim Laukenmann

Ein Teil des Detektors LHCb am Cern bei Genf. Foto: Peter Ginter

Schon seit einigen Jahren mehren sich am Teilchenforschungszentrum Cern bei Genf die Hinweise auf ein neues Phänomen jenseits der bisher bekannten Physik. Es zeigt sich beim Zerfall gewisser Teilchen – sogenannter B-Mesonen – am grössten Teilchenbeschleuniger der Welt, dem Large Hadron Collider (LHC). Das beobachtete Phänomen liesse sich am besten durch eine bisher nur theoretisch vorhergesagte fünfte fundamentale Naturkraft erklären.

Nun haben die Forscher die neuesten Daten ausgewertet. Diese sind ein gutes, aber noch kein rundum überzeugendes Argument für die Existenz dieser neuen Naturkraft. Von einer Entdeckung will das Cern daher noch nicht sprechen – dafür reicht die statistische Signifikanz noch nicht aus.