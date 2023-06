Neue Zürcher Sharing-App – Teilen macht Freude – und vielleicht Freunde Die App «Züri teilt» will die Sharing Economy in der Stadt fördern. Sie bietet unkompliziert die Möglichkeit, sich Dinge wie eine Leiter oder Festbänke auszuleihen, statt diese neu zu kaufen. Annik Hosmann

Wer nur einmal im Jahr einen Kuchen bäckt und sonst nie ein Mixer braucht, kann sich diesen ausleihen, statt ein neues Gerät zu kaufen. Foto: zvg / Züri teilt

Sharing is caring – das Sprichwort (oder die Binsenwahrheit?) stimmt auch 2023. Und in einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und damit die Anpassung von Konsumgewohnheiten (sprich: weniger von allem) immer wichtiger werden, gilt es umso mehr. Passend dazu gibt es eine neue App: «Züri teilt».