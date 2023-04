Zu wenige Notarinnen in Zürich – «Teilzeitstellen müssen möglich sein» Im Kanton Zürich gibt es nur eine Notarin, die restlichen 43 Ämter werden von Männern geführt. Um das zu ändern, bräuchte es einen Kulturwandel, fordert unter anderem Ex-Regierungsrat Markus Kägi. Sabrina Bundi

Ex-Regierungsrat Markus Kägi war selbst jahrelang Stellvertreter eines Notars. Er versteht nicht, wieso ein Notar nicht auch Teilzeit arbeiten sollte. Archivfoto: Andrea Zahler

«Was braucht es, damit Manuela Tschümperlin nicht die einzige Notarin im Kanton Zürich bleibt?» Mit dieser Frage endet der Artikel, in dem die Leiterin des Notariatskreises Winterthur darüber spricht, dass sie momentan die einzige Frau in der Branche ist. Sie kritisiert darin die Umstände, die Frauen den Aufstieg in die Chefetagen der Notariate erschweren. Ihre Kritik kurz zusammengefasst: Ihren Job gibt es nur im Vollzeitpensum.