Q&A zu neuer Corona-Strategie – Tests, Tests, Tests – und 200 Zürcher Virus-Detektive Neu sollen sich alle Personen mit Symptomen testen lassen. Corona-Drive-ins will die neue Zürcher Kantonsärztin zwar nicht. Dafür hat sie viele Contact-Tracer in der Hinterhand. Pascal Unternährer

Es sollen mehr Personen auf Covid-19 getestet werden: Aber Corona-Drive-ins wie in Bern sind in Zürich nicht vorgesehen. Foto: Christian Pfander

Fast unbemerkt hat das Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch seine Corona-Test-Strategie geändert. Die Kriterien wurden gelockert, wie es im Vorfeld zahlreiche Epidemiologen gefordert hatten («Tests, Tests, Tests»). Ziel ist, mehr Corona-Infizierte zu identifizieren, die sich in Selbstquarantäne begeben und somit niemanden mehr anstecken. Ausserdem soll das Contact-Tracing wieder aufgenommen werden. Mit einer Handy-App und klassisch per Telefon sollen jene Menschen aufgespürt werden, welche mit der infizierten Person Kontakt hatten. Auch diese sollen getestet werden und gegebenenfalls strikt zu Hause bleiben. So will man die Pandemie trotz Lockerung des Lockdown in Grenzen halten.