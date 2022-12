2,5 Prozent mehr Lohn beim Bund – Teuerungsausgleich: Bundesräte erhalten 11'421 Franken mehr Lohn Die sieben Mitglieder der Landesregierung kommen neu auf ein Gehalt von 468’275 Franken. Auch alle anderen Angestellten beim Bund kriegen 2,5 Prozent mehr Salär.

Albert Rösti und Elisabeth Baume-Schneider werden in der Landesregierung begrüsst: Sie erhalten nächstes Jahr 468’275 Franken Bundesratslohn, zudem 30’000 Spesenentschädigung. Auch das Auto wird ihnen gezahlt. Foto: Alessandro Della Valle (AFP)

Knapp 40’000 Angestellte der Bundesverwaltung können sich am 1. Januar 2023 auf eine Lohnerhöhung freuen. Ihnen wurde ein Teuerungsausgleich von 2,5 Prozent bewilligt. Dazu gehört auch der Bundesrat. Die Löhne der sieben Mitglieder der Landesregierung steigen demnach von 456’854 Franken auf 468’275 Franken – das sind pro Jahr 11’421 und pro Monat rund 950 Franken mehr, wie die Aargauer Zeitung ausgerechnet hat.

Der Teuerungsausgleich ist seit 2002 in einer Verordnung festgelegt. Damals erhielt ein Bundesrat oder eine Bundesrätin noch 404’791 Franken. Nicht von der Teuerung beeinflusst ist die Spesenpauschale von 30’000 Franken sowie der Zuschuss von 12’000 Franken im Präsidialjahr. Auch die Kosten für Telekommunikation wird den Bundesräten gezahlt, dazu gehören Festnetz und Mobiltelefon, aber auch die Multimediainfrastruktur zu Hause, also beispielsweise PC oder Fernseher. Die Radio- und Fernsehgebühren von Serafe müssen die Regierungsmitglieder aber selber berappen.

Zudem hat jedes Mitglied des Bundesrats und der Bundeskanzler Anrecht auf ein Repräsentationsfahrzeug mit Fahrerin oder Fahrer und ein Dienstfahrtzeug. Für die private Nutzung wird pro Monat 0,8 Prozent des Neupreises verrechnet. Jede Bundesrätin und jeder Bundesrat erhält ausserdem ein SBB-Generalabonnement der 1. Klasse und ein GA für die Schweizer Seilbahnen.

In den Kantonen gibt es für das Verwaltungspersonal teilweise einen höheren Teuerungsausgleich, als beim Bund. So erhalten Angestellte des Kantons Zürich 3,5 Prozent mehr Lohn. In Basel-Stadt sind es 2,9 Prozent für die Lohnklassen 1 bis 8, in Baselland 2,5 Prozent. Im Kanton Aargau steigen die Löhne für die Beamtinnen und Beamte um 2 Prozent, wobei nur 1,55 Prozent als Teuerungsausgleich garantiert sind – der Rest ist für individuelle Erhöhungen vorgesehen. In Bern sind sogar nur 0,5 Prozent Teuerungsausgleich garantiert, weitere 1,5 Prozent können individuell bewilligt werden.

anf

