Strafanzeige gegen Ex-Kader – Teure Weine, Zigarren und Designerkleider: Schwere Vorwürfe im Zürcher Wirteverband Drei Kaderleute von Gastro Zürich sollen Hunderttausende von Franken für private Zwecke ausgegeben haben. Der beschuldigte Ex-Geschäftsführer weist die Vorwürfe zurück und spricht von einem Rachefeldzug. Martin Huber Jigme Garne

Der Zürcher Gastroverband räumt auf, nachdem Mitarbeitende mutmasslich auf Geschäftskosten privat eingekauft haben. (Symbolbild) Foto: Keystone

Die Delegiertenversammlung von Gastro Zürich an diesem Montag in Meilen birgt Zündstoff. Zur Sprache kommen wird ein brisanter Untersuchungsbericht über mutmassliche Unregelmässigkeiten in der Geschäftsführung des kantonalen Wirteverbands.