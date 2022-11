Preis für tiergerechte Haltung – Teures Bio-Fleisch: Zocken Migros und Coop die Kunden ab? Bio- und Labelfleischprodukte sind teuer – doch gemäss einer neuen Studie profitieren davon in erster Linie die Grossverteiler. Ökonom Mathias Binswanger fordert ein Billig-Bioangebot. Stefan Häne

Wie teuer darf es sein? Schweinsnierstück unter Schutzatmosphäre verpackt. Foto: Stefan Bohrer

Sind die Konsumenten schuld? Der Absatz von Label- und Biofleisch in der Schweiz stagniert bei 12 Prozent, in gewissen Segmenten ist er sogar leicht rückläufig. Weshalb dem so ist, hat Mathias Binswanger von der Fachhochschule Nordwestschweiz untersucht. Die Analyse im Auftrag des Schweizer Tierschutzes, die am Dienstag veröffentlicht wird, zeigt: Es sind in erster Linie ökonomische Gründe, die mehr Tierwohl verhindern. Die Erkenntnisse im Detail: