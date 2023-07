Politische Blockade in Thailand – Wahlsieger wird nicht Premierminister Die Mehrheit der Thailänderinnen und Thailänder hat für demokratische Reformen gestimmt. Doch die konservativen Kräfte bekämpfen Pita Limjaroenrat von der Fortschrittspartei. David Pfeifer aus Bangkok

Thailands Parlament verweigert ihm die Ernennung zum Regierungschef: Pita Limjaroenrat, Chef der Move-Forward-Partei, die die letzten Parlamentswahlen gewonnen hatte. Foto: Keystone

Den Donnerstag als Schicksalstag in der Geschichte Thailands zu bezeichnen, war nicht zu hoch gegriffen. Es hätte der Tag sein können, an dem das Parlament den sensationellen Sieger der Wahlen zum Premierminister macht – gegen den Willen der Junta und des Establishments. Doch es kam, wie viele befürchteten: Die Stimmen für Pita Limjaroenrat, Spitzenkandidat der Move-Forward-Partei, reichten nicht.

Am Morgen zeigte sich Pita, 42 Jahre alt, noch zuversichtlich: «Wir tun unser Bestes, dafür sind wir hier», sagte er vor dem Parlament. Doch drinnen fand ein politischer Krimi seinen Höhepunkt, den es so nur in Thailand geben kann. Die Wahlkommission hatte dem Verfassungsgericht am Mittwoch noch empfohlen, Pita als Abgeordneten zu disqualifizieren, da sie eine Beschwerde für begründet hielt, wonach er als Besitzer von Aktien eines Medienunternehmens gar nicht an den Parlamentswahlen hätte teilnehmen dürfen.

Geldadel und Militär fürchten Veränderungen

Dazu kam eine Klage gegen seine Move-Forward-Partei, die sich gegen deren Plan richtet, ein Gesetz zu reformieren, das Beleidigungen des Königs verbietet. Die Partei versuche «das demokratische Regierungssystem mit dem König als Staatsoberhaupt zu stürzen».

Das stimmt zwar so nicht, es geht der Fortschrittspartei in erster Linie darum, den Paragrafen 112, die sogenannte Lèse-majesté, die auf Beleidigung des Königs bis zu 15 Jahre Gefängnis androht, zu diskutieren. Aber hinter beiden Klagen steht die Sorge vor Veränderungen, die das Establishment, die einflussreichen Familien des alten Geldes und das Militär umtreibt.

Die vom Militär eingesetzten Senatorinnen und Senatoren stammen zum grossen Teil aus alten Wirtschaftsdynastien.

Die Junta, die sich 2014 zuletzt an die Macht geputscht hatte, und sich bei einer höchstens halbdemokratischen Wahl 2019 bestätigen liess, war beim Urnengang im letzten Mai hart abgestraft worden – für neun Jahre ohne Reformen, für eine stagnierende Wirtschaft und die Niederschlagung der jungen Demokratiebewegung in der Covid-Zeit. Die vom Militär eingesetzten Senatorinnen und Senatoren stammen zum grossen Teil aus alten Wirtschaftsdynastien.

Der prominente Move-Forward-Kandidat Taopiphop Limjittrakorn hatte im Gespräch mit unserer Redaktion kurz vor den Wahlen noch erklärt, wie die alten Brauereien wie der Singha-Konzern ihren Markt schützen, von dem viele Menschen ferngehalten würden durch ein Gesetz, das offensichtlich nur den Interessen der Reichen diene.

Premierkandidat Pita hätte im Repräsentantenhaus 376 der 500 Stimmen gebraucht. Er erhielt aber nur 324 Stimmen.

Am Mittwochabend protestierten bereits zahlreiche Menschen, um einen zu erwartenden Skandal im Vorfeld anzuprangern: dass der Spitzenkandidat der beiden Parteien – neben der Move Forward noch die populistische Pheu Thai – mit Mätzchen und politischen Tricks verhindert werden soll. Auch am vergangenen Sonntag hatte es Kundgebungen gegeben, so als müsse der Wille der Wählerinnen und Wähler noch mal deutlich gezeigt werden, bevor vor allem der Senat seine Macht missbrauchen und den Regierungswechsel behindern würde.

Um die 250 Senatoren zu überstimmen, hätte Pita nicht nur eine satte Mehrheit gebraucht, sondern 376 der 500 Stimmen im Repräsentantenhaus. Bei den Wahlen gewann Move Forward 151, die mit ihr koalierende Pheu Thai 141 Sitze – beide Anti-Establishment-Parteien erhielten gemeinsam mehr als 66 Prozent Zustimmung, bei einer Rekordwahlbeteiligung von 80 Prozent. Doch im Parlament ist die Zahl der eigenen Stimmen eben zu klein.

Deshalb ging es am heutigen Donnerstag vor allem um die Frage, ob sich ein paar der Senatorinnen und Senatoren oder Repräsentanten der Gegenparteien dazu durchringen könnten, den Wählerwillen zu akzeptieren und für Pita zu stimmen.

Deutliches Missfallen über den Parlamentsentscheid: Anhänger der Move-Forward-Partei in Bangkok. Foto: Keystone

Als die Debatte im Unterhaus startet, wird Pita Limjaroenrat wie erwartet vom Fraktionsführer des Koalitionspartners Pheu Thai als Premierminister nominiert. Denn sowohl der Einspruch der Wahlkommission wie auch die Klage vor dem Verfassungsgericht konnten vorher nicht verhandelt werden. Es ist dann auf eine fast schon verstörende Weise interessant, der Debatte zu folgen. Es geht in vielen Wortbeiträgen weniger um die Zukunft des Landes und die Wahlergebnisse als um die Lèse-majesté.

«Wenn Sie den Menschen erlauben, die Monarchie zu beleidigen, ohne sie durch Gesetze in Schach zu halten, wird unser Land brennen», sagt ein Abgeordneter der Bumjaithai-Partei. «Wie wäre es, wenn ich ein Gesetz vorschlage, das den Menschen erlaubt, diejenigen zu erschiessen, die die Monarchie beleidigen?» Es ist ein Tiefpunkt der Debatte. Ein Senator beschwert sich, dass man quasi genötigt werde, für Pita zu stimmen, «hören Sie auf zu behaupten, mit 14 Millionen Stimmen die Mehrheit zu haben».

Nächste Abstimmung am kommenden Mittwoch

Draussen warten viele Menschen in orangefarbenen T-Shirts, Kappen und Hemden, der Farbe der Move-Forward-Partei. Die Hoffnung, dass Pita noch die erforderlichen Stimmen erreichen kann, schwindet. Aber sie wollen zeigen, dass es einen Wählerwillen gibt. Pita sagt in seinem Abschlussstatement: «Es ist die grösste Ehre in meinem Leben, als 30. Ministerpräsident Thailands nominiert zu sein.» Dann startet die Abstimmung. Eine Zeit lang sieht es so aus, als könne es knapp werden, doch dann häufen sich die Gegenstimmen und die Enthaltungen.

Um kurz nach 18 Uhr Ortszeit ist klar, dass Pita mit 324 Stimmen nicht die erforderliche Mehrheit hat. Kein guter Tag für Thailand. Doch Move Forward, Pheu Thai und ihre Koalitionspartner wollen es wieder versuchen, am nächsten Mittwoch. Und dann eventuell noch mal und noch mal. Notfalls zehn Monate lang – dann läuft die Amtszeit der aktuellen Senatoren ab. Es wäre keine gute Zeit für Thailand, doch vielleicht könnte es danach besser werden. Auf jeden Fall aber demokratischer.

Fehler gefunden?Jetzt melden.