Dieses Foto von Kim Kardashians Hintern macht derzeit in den sozialen Medien die Runde. Auch Thalwil hat es darauf geschafft. Foto: Facebook

Alle Welt schaut auf einen Hintern – und damit auf Thalwil. Schuld daran ist Reality-Star und Werbe-Ikone Kim Kardashian. An einer Modeschau in Paris wurde die amerikanische Unternehmerin nämlich in einem Designerkleid, das einem Badeanzug ähnelt, fotografiert.

Auf dem Po sind zahlreiche Ortschaften aus aller Welt aufgelistet, darunter auch «Thalwil, Switzerland». Seit das Bild in die sozialen Medien geraten ist, berichten Medien aus aller Welt darüber.

Ein passender Zufall

Wie kommt diese unverhoffte Werbung in der Seegemeinde selber an? Hansruedi Kölliker (FDP), Gemeindepräsident von Thalwil, ist erfreut. «Als Seegemeinde auf einem Badeanzug aufzutauchen, ist natürlich toll.»

Aber wieso eigentlich Thalwil? Gemäss SRF hat die französische Designfirma Balenciaga Orte aufgedruckt, an denen ein Teil ihrer Angestellten geboren oder aufgewachsen ist. Neben Thalwil steht mit dem Dorf Rüeggisberg im Berner Mittelland noch eine zweite Schweizer Gemeinde auf dem Kleid.

Mysteriöses Datum

Alle Ortsnamen auf dem Kleidungsstück sind zudem mit einem Datum versehen. Was es mit diesen Daten auf sich hat, ist unklar. Möglich wären die Geburtstage besagter Angestellten.

Bei Thalwil ist der 15. August vermerkt. «Vielleicht denken nun einige Fans, dass Kim Kardashian an diesem Tag bei uns ist, und reisen ebenfalls an», witzelt Kölliker. Aber selbst wenn Millionen Menschen den Namen seiner Gemeinde sehen, mit einem touristischen Massenansturm rechnet der Gemeindepräsident nicht.

