Gewinnen Sie Tickets – The World of Steve McCurry Über 120 Werke in einer imposanten Fotoausstellung

Camels and Oil Fields. Al Ahmadi, Kuwait, 1991 ©Steve Mc Curry

Steve McCurry ist einer der grössten zeitgenössischen Fotografen. Er inspiriert die Menschen, vor allem eine jüngere Generation, die seine Fotos als eine Möglichkeit sehen, unsere Gegenwart zu interpretieren. Jedes seiner Bilder porträtiert eine komplexe Welt von Erfahrungen und Emotionen und umspannt Konflikte, uralte Traditionen und verschwindende wie auch zeitgenössische Kulturen gleichermassen. Im Zentrum steht aber immer der Mensch, was sein berühmtes Bild des afghanischen Mädchens zu einem so kraftvollen Werk machte.

Während seiner ersten Reportage in Afghanistan reiste er mit einer Gruppe von Mudschaheddin, die gegen die sowjetische Invasion kämpfte, ins Land ein. So traf er auf das afghanische Mädchen, das er im Flüchtlingslager Peshawar in Pakistan fotografierte. Das Bild wurde zur Ikone in der Geschichte der Fotografie und gehört zu einem der meist publizierten Fotos überhaupt.

Die SonntagsZeitung verlost 50 x 4 Eintritte für ein Datum nach Wahl.

Die von der Italienerin Biba Giaccetti konzipierte Ausstellung kommt einer ausgedehnten Reise durch die Welt von Steve McCurry gleich. Von Afghanistan bis Indien, von Südostasien bis Afrika, von Kuba bis zu den Vereinigten Staaten, von Brasilien bis Italien. In diesem riesigen und faszinierenden Repertoire an Bildern ist der Mensch, auch wenn er nur angedeutet wird, immer der Hauptprotagonist.

©Steve Mc Curry

