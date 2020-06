Neues Streaming-Programm – Theater zwischen Gurken und Mayonnaise Die Gessnerallee macht jetzt auch Digitaltheater. Und ruft auf zum Widerspruch. Ein paar Tipps für den Theaterbesuch online. Stefan Busz

Online-Theater ist cool: Hommage an einen Kühlschrank. Mars Travel Agency

Der Aufruf kam per Email. Darin hiess es: «Setzen Sie sich in die Küche, ziehen Sie die Kopfhörer an und lassen sie sich in eine Welt zwischen Gurken, Mayonnaise und unendlichem Surren entführen.» Welche Welt ist das? Es ist das Theater heute. In der Küche spielt es sich ab.

So machte es das Schauspielhaus mit «Dekalog» (Schauspielerin Alicia Aumüller buk einen Kuchen) , so macht es das Theater Neumarkt mit «52 Hertz» (man legt sich dort auf den eigenen Küchenboden). Die Gessnerallee schliesst sich nun dem Streaming-Theater in der Küche an: «Fridge» von Mars Travel Agency war der Auftakt zum neuen Online-Programm, es ist eine musikalische Hommage an den Kühlschrank.

Nun, zu lange will man in dieser Theaterküche nicht bleiben, irgendwann mag das Publikum keinen Kühlschrank mehr sehen. Also setzt das Theaterhaus Gessnerallee weiter auf ein exklusives Streaming-Programm, zum Beispiel mit James Leadbitter aka the Vacuum Cleaner.

Wie das Volkslied einsam wird

Der britische Aktivist und Künstler, den die Londoner Polizei «dangerous» nennt, hat Kolleginnen und Kollegen aus seiner Branche zu einer Konferenz eingeladen, sie geht «auf aktuelle Herausforderungen ein, welche Covid-19 für viele marginalisierte Menschen und Gemeinschaften darstellt». Das Projekt heisst «With For About 2020» und fragt ab 20. Mai nach kreativen Wegen aus der Enge der Gegenwart heraus.

Im Juni hat dann das Projekt «Der Widerspruch. Ein Volkslied» im virtuellen Theaterstudio in der Gessnerallee Premiere. Die Kollektive Neue Dringlichkeit und Kursk setzen sich mit der Frage auseinander, wie Kunst durch die Politik vereinnahmt werden kann. Ein Beispiel dafür in ihrem Lehrstück ist der Tübinger Volksliedkomponist Friedrich Silcher («Loreley», «Der Gute Kamerad»), dem die Nazis ein Denkmal errichtet haben.

Einsam ist jetzt das Volkslied geworden. Am 21. Mai hätte das Stück auf die Bühne kommen sollen, die Pandemie brachte das Konzept durcheinander. Nun wird halt «in der Isolation nach Formen des gemeinsamen politischen Denkens und Handelns» gesucht. Per Zoom geht das prima.

With For AboutEine langsame Konferenz für eine sich schnell entfaltende Krise. Wöchentliche Präsentationen, Performances und Provokationen. www.gessnerallee.ch, ab Mi 20. Mai, 15.30 Uhr, bis 17. Juni

Der WiderspruchEin einsames Volkslied, Mi 3. bis 5. Juni, Eintritt frei, Anmeldung unter: kasse@gessnerallee.ch