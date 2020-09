Zurich Film Festival – Thunberg, Dürrenmatt und Co. am ZFF Der Vorverkauf zum Zürcher Filmfestival ist gestartet. Diese fünf Filme aus dem Programm empfehlen wir besonders. Filmredaktion

Im Dokumentarfilmwettbewerb läuft «I Am Greta», ein Film über die Umweltaktivistin Greta Thunberg. Foto: ZFF

The Assistant

Thriller von Kitty Green, USA 2019; 85 min.

In ihrem Spielfilmdebüt erzählt die Australierin Kitty Green von einer modernen Sklavin (Julia Garner), die sich in einer Filmproduktionsfirma nach oben arbeiten möchte. Das ist brillant und beklemmend umgesetzt: So blickt die Kamera konsequent auf die Protagonistin herab – und auf das, was der Psychoterror mit ihr macht. (zas)

In der Reihe #GetUpStandUp. Spielzeiten.

I Am Greta

Dokumentarfilm von Nathan Grossman, S 2020; 97 min.

Der schwedische Regisseur Nathan Grossman folgt Greta Thunberg in seinem Dokumentarfilm auf Schritt und Tritt – erstaunlicherweise schon bei ihren ersten «Schulstreik fürs Klima»-Aktionen. Auf einer Segeljacht, die sie an den UN-Klimagipfel in New York bringt, bricht es dann aber unter Tränen aus ihr heraus: «Das alles ist zu viel für mich!» (zas)

Im Dokumentarfilm-Wettbewerb. Spielzeiten.

Never Rarely Sometimes Always

Drama von Eliza Hittman, USA/GB 2020; 102 min.

Autumn (Sidney Flanigan) aus Pennsylvania ist 17 und ungewollt schwanger geworden. Ihr Cousine begleitet sie nach New York in eine Abtreibungsklinik, was die US-Regisseurin Eliza Hittman mit Präzision und Gefühl für taktile Momente inszeniert – das Unausgesprochene im Leben dieser zwei jungen Frauen beherrscht jede Szene. (blu)

Im Spielfilm-Wettbewerb. Spielzeiten.

Der Richter und sein Henker

Kriminalfilm von Maximilian Schell, D/I 1975; 92 min.

Ein Kriminalbeamter wird erschossen, Kommissar Bärlach (Martin Ritt) setzt einen Untergebenen (Jon Voight) auf einen alten Feind (Robert Shaw) an. Maximilian Schell inszenierte diese Dürrenmatt-Verfilmung mit internationaler Starbesetzung; der Schriftsteller selbst arbeitete am Drehbuch mit und spielt eine kleine Rolle. Dieses Jahr wäre Dürrenmatt 99 Jahre alt geworden, dazu veranstaltet das ZFF Dürrenmattinées im Filmpodium. (ggs)

In der Reihe Dürrenmattinée. Spielzeiten.

Robert Shaw und Martin Ritt in «Der Richter und sein Henker». Foto: ZFF

The Third Day

Miniserie von Felix Barrett und Dennis Kelly, GB/USA 2020; 7 Episoden.

Ein Insel mit seltsamen Kräften, das hatten wir schon mal als Fernsehserie, aber diesmal ist Jude Law dabei. Von der britischen Miniserie zeigt das ZFF die ersten zwei Folgen – eine durch und durch englische Geschichte voll skurriler Unheimlichkeiten und mit einigem Witz. (blu)

In der Reihe Series. Spielzeiten.