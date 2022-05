Gewinnen Sie ein VIP-Package – Thunerseespiele «Io senza te» mit den Liedern von Peter, Sue und Marc

Die Thunerseespiele präsentieren «Io senza te» ZVG

Vom 13. Juli bis 27. August 2022 präsentieren die Thunerseespiele «Io senza te» mit den Liedern von Peter, Sue und Marc. 2015 und 2016 begeisterte das Schweizer Mundart-Musical in Zürich bereits über 120‘000 Besucherinnen und Besucher. 2022 inszeniert Regisseur Stefan Huber das Stück erstmals unter freiem Himmel. Geniessen Sie einen unvergesslichen Abend mit Hits wie «Charlie Chaplin», «Djambo Djambo» und «Birds of Paradise» am Fuss von Eiger, Mönch und Jungfrau.

Vor dem Musicalbesuch erwartet Sie im 4-Sterne Superior Hotel Seepark in Thun ein Abendessen in edlem Ambiente. Geniessen Sie das Musical-Menu im Hotel Seepark – direkt am Thunersee gelegen und mit tollem Blick auf die Berner Oberländer Bergwelt.

Die SonntagsZeitung verlost je 10 × 2 VIP-Packages für die Vorstellungen vom Freitag, 15. Juli, Samstag, 23. Juli und Freitag, 12. August 2022.

Der Preis für 2 Personen beinhaltet:

Willkommensgetränk an der Hotelbar des Hotel Seepark Thun

3-Gang-Menü im Hotel Seepark

Schlummertrunk nach dem Musical im Hotel Seepark

Transfer zur Seebühne und zurück

Einführung ins Musical

Musical-Tickets der 1. Kategorie

Programmheft

So nehmen Sie teil:

Per Telefon oder SMS (CHF 1.50/SMS oder Anruf)

Rufen Sie an (siehe unten stehende Telefonnummern) und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit oder senden Sie eine SMS an die Nr. 3113 mit unten stehendem Code, Ihrem Namen und Ihrer Adresse.

Datum / Telefon / SMS-Code

Fr, 15. Juli 2022 / 0901 500 071 / SZ1

Sa, 23. Juli 2022 / 0901 500 072 / SZ2

Fr, 12. August 2022 / 0901 500 073 / SZ3



Per Internet: www.share-solution.ch/sz/leserangebot

Wählen Sie für die Teilnahme den Code analog dem SMS-Code aus.

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 1. Juni 2022

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamedia einverstanden.