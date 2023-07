Der Garten des Tao’s liegt versteckt zwischen Bahnhofstrasse und der Kirche St. Peter. Wer hier isst, fühlt sich wie in einer anderen Welt. Foto: Thomas Egli

Beats zwischen Lounge-Musik und psychedelischem Trip. Ein Jungle in der Altstadt. Auf dem Tisch ein oranger Mocktail namens Mango Forever (14 Franken), der so schmeckt, wie er heisst, und in dem ein Holzstäbchen schwimmt, auf dem mit Puderzucker bestreute Himbeeren stecken. Willkommen in einer anderen Welt. Willkommen im Tao’s!