Ticker: Eurovision 2022 live – eine denkwürdige Ausgabe

Guten Abend und herzlich willkommen zum Eurovision 2022 in Turin! Kommen wir ohne Umschweife auf den Elefanten im Raum zu sprechen: Es ist Krieg in Europa - darf man da dem Eurovision und seiner prächtigen Harmlosigkeit frönen? Soll man gar? Die Veranstalter finden Ja, und das ist auch meine Meinung. Der Anlass wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Friedensprojekt ins Leben gerufen, um Europa zu einen (ironischerweise mit einem nationalistisch gefärbtem Wettbewerb). Heute Abend und im Final am Samstag dürfte es aber tatsächlich zu einer Einigung kommen: Alle für die Ukraine. Das Land geht bei den Buchmachern denn auch als Favorit ins Rennen. Russland wurde vom Contest ausgeschlossen.