Augenzeugen schildern, wie sie Angriffe erlebten

Über dem Taras-Schewtschenko-Park im Zentrum von Kiew steigt noch immer weisser Rauch auf. Im Boden klafft ein tiefer Krater, Äste sind abgebrochen, ein Spielplatz verwüstet. Jetzt schildern Augenzeugen, wie sie die Raketenangriffe vom Montagmorgen erlebt haben.

Iwan Poljakow sitzt auf einer Bank gegenüber dem Park. Der 22-Jährige ist noch immer kreidebleich. Er steht unter Schock. «Ich bin erst heute Morgen in Kiew angekommen. Ich bin die Strasse entlang gegangen, und dann gab es die Explosionen», sagt er. «Ich habe Kinder und Frauen weinen sehen. Ich liebe Kiew, die Menschen sind gut, sie sind mutig. Und dann kommt da von einem Augenblick auf den anderen der Tod.»

Kiew nach den Angriffen vom Montag. (10. Oktober 2022)

Ksenia Riasanzewa und ihr Mann wohnen in der Strasse am Park gegenüber dem Spielplatz. Die erste Rakete, die die Kreuzung traf, riss sie aus dem Schlaf. «Als wir nachsehen wollten, gab es schon die zweite Explosion», berichtet die 39-jährige Lehrerin. «Wir verstanden erst nicht, was passiert war. Wir sahen den Rauch, die Autos und dann merkten wir, dass wir keine Fenster mehr hatten. Zum Glück wohnen wir auf der Hofseite.»

Riasanzewa kann nicht nachvollziehen, warum ausgerechnet dieses Viertel angegriffen wurde. «Es gibt hier eine Universität, zwei Museen, aber keine militärischen Ziele oder dergleichen. Sie töten einfach nur Zivilisten», sagt sie voller Wut.

Für Serhij Agapow, der gerade die Umrahmung einer Büste an einer Fassade gegenüber dem Park strich, besteht kein Zweifel: Der Raketenbeschuss ist die Vergeltung für die Explosion auf der Krim-Brücke am Samstag. «Ja, ich denke, das ist die Rache – schrecklich und grausam, weil Zivilisten leiden», sagt er. «Wir verstehen nicht, warum sie uns das antun, was ist der Zweck des Ganzen?»

In Kiew ist der Luftalarm nach mehr als fünfeinhalb Stunden vorbei – so lange hat er dort noch nie gedauert in diesem Krieg. Erleichtert kehren viele Menschen aus den Kellern zurück auf die Strasse – andere hatten gar nicht erst Schutz gesucht. «Ich will nicht in einem Bunker sterben», sagt ein junger Mann, der rauchend auf dem Bürgersteig steht. «Dann schon lieber hier auf der Strasse.»