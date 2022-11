Baerbock geisselt Putins Krieg als «Zivilisationsbruch»

Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock zeigte sich am Rande eines Treffens der Nato-Minister in Bukarest erschüttert über die russische Strategie. «Dass dieser brutale Bruch der Zivilisation so geführt wird – also ich hätte mir das in den letzten Jahren niemals vorstellen können», sagte die Ministerin. «Wenn gezielt Infrastruktur bombardiert wird, dann nimmt man mutwillig in Kauf, dass Kinder, dass Alte, dass Familien erfrieren, dass sie verdursten, dass sie verhungern.» Kremlchef Wladimir Putin setze «Kälte als Kriegswaffe» ein.

Deutliche Worte an die Adresse von Wladimir Putin: Deutschlands Aussenministerin Annalena Baerbock in Bukarest. Foto: AFP

Der Begriff «Bruch der Zivilisation» wird oft als Beschreibung für den Holocaust genutzt, die nahezu weltweit gebräuchliche Bezeichnung für den Völkermord an Europas jüdischer Bevölkerung durch die Nationalsozialisten mit etwa sechs Millionen Toten.

Scholz telefoniert mit Selenski

Deutschland hat die Ukraine nach Regierungsangaben bislang mit etwa 56 Millionen Euro dabei unterstützt, im russischen Angriffskrieg zerstörte Energieinfrastruktur zu reparieren. Man stelle mehr als 350 Generatoren zur Verfügung. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz sprach am Dienstag in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten über die Lage in dem Land, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Abend mitteilte.

Die ukrainische Seite hatte zuvor erklärt, dass es in dem Telefonat unter anderem um eine Stärkung der ukrainischen Raketenabwehr gegangen sei. Präsident Wolodimir Selenski berichtete auf Twitter, auch die Umsetzung einer Initiative zur Lieferung von ukrainischem Getreide an arme Länder sei besprochen worden. Zudem sei die «ukrainische Friedensformel» diskutiert worden. Damit ist ein kompletter Abzug der russischen Truppen vom ukrainischen Territorium in den Grenzen von 1991 gemeint.