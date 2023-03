Kommt mit den Panzern jetzt die Offensive?

Russlands Bemühungen der vergangenen Monate, in die Offensive zu kommen, waren kaum von grossem Erfolg gekrönt. Die Stadt Bachmut ist nach monatelangen Kämpfen noch immer nicht erobert, auch weiter nördlich in der Oblast Luhansk kommen die russischen Truppen nur sehr langsam voran. Das alles geschieht unter immensen Verlusten, Tausende Kämpfer sind über den Winter gefallen oder kampfunfähig von der Front zurückgekehrt. Das Institute for the Study of War schrieb zuletzt in einer seiner Analysen: Die Ukraine ist inzwischen in einer guten Position für einen Gegenangriff.

Am Montag meldete Kiew dann: Die Panzer sind da. 18 Leopard-Kampfpanzer und 40 Marder-Schützenpanzer aus Deutschland, dazu noch Challenger-Kampfpanzer aus Grossbritannien, sowie Stryker-Schützenpanzer aus den USA. Nun könnten die Panzer eine mögliche Offensive der Ukraine einleiten.

Die Ukraine hat 18 deutsche Leopard-Panzer erhalten. Symbofoto: Keystone

Wo die Ukraine eine solche Offensive plant, ist natürlich streng geheim. Und auch ob sie überhaupt stattfindet, ist längst nicht klar. Dennoch gibt es einige Hinweise darauf, wo die Ukraine angreifen könnte.

Eine Möglichkeit wäre, am südlichen Frontabschnitt anzugreifen, etwa in der Oblast Saporischschja. Dort könnte die Ukraine versuchen, zwischen den Städten Melitopol und Mariupol in Donezk eine Schneise zu schlagen und so die Front zu teilen. Die westliche Front wäre abgeschnitten, der Landweg zur Krim für Russland durchbrochen. Auch die Krim wäre dann in Reichweite. Es wäre ein riskantes Manöver, ein grosses Risiko für die Ukraine. Einige Beobachter sagen aber: Sollte das gelingen, könnte die gesamte russische Front zusammenbrechen.

Angriffe wären aber auch in Luhansk denkbar und zuletzt hiess es sogar, die Ukraine könnte bei Bachmut zurückschlagen. Dennoch scheint Russland sich hauptsächlich im Süden auf Gegenangriffe vorzubereiten. Seit Monaten sichern die Truppen das östliche Ufer des Dnjepr ab, bauen Befestigungen und heben Schützengräben aus.

Theoretisch möglich wäre auch ein weiterer Vorstoss bei Cherson, wo die Ukraine zuletzt grosse Gebiete zurückeroberte. Dazu müsste die ukrainische Armee aber über den teilweise einen Kilometer breiten Dnjepr übersetzen. Ebenfalls ein sehr riskantes Unterfangen. (sz)