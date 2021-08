Arbeitslosenzahlen Kanton Zürich – Tiefster Wert seit Beginn der Corona-Pandemie In den vergangenen eineinhalb Jahren lag die Arbeitslosenquote nie tiefer als im Juli. Besonders im Gastgewerbe haben wir mehr Personen einen Job.

So tief wie im Juli war die Arbeitslosenquote im Kanton Zürich seit Beginn der Corona-Pandemie nie. Sie sank im Juli zum fünften Mal in Folge und erreicht derzeit 2,8 Prozent.



Ende Juli waren 23’699 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Kantons Zürich als arbeitslos gemeldet, 836 Personen weniger als im Vormonat, wie der Kanton am Montag mitteilt. Dieser Rückgang sei für diese Jahreszeit eher ungewöhnlich, da die Arbeitslosigkeit im Juli normalerweise stagniere oder gar leicht zunehme. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte von 2,9 Prozent auf 2,8 Prozent und hat damit den fünften Monat in Folge abgenommen. Gegenüber dem Vorkrisenniveau ist die Arbeitslosenquote allerdings immer noch erhöht, im Juli 2019 betrug sie 2,0 Prozent.

Den grössten Rückgang der Arbeitslosenzahlen verzeichnete erneut das Gastgewerbe (-346), was der Kanton auf die weiteren Öffnungsschritte zurückführt. Im Juli stagniere die Arbeitslosigkeit normalerweise in dieser Branche. Ebenfalls gesunken ist die Zahl der Arbeitslosen im Baugewerbe (-164), bei den Sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (-155) sowie im Detailhandel (-101). Insgesamt ging die Arbeitslosigkeit in fast allen Branchen zurück.



Sinkende Arbeitslosenzahlen sind auch in allen Altersgruppen auszumachen, mit Ausnahme der 15-19-Jährigen (+333). Hier dürften der Schulabschluss und der Übertritt ins Berufsleben ausschlaggebend sein, die jeweils im Sommer erfolgen. Aufgrund des starken Rückgangs im Gastgewerbe fielen die Auswirkungen des Ausbildungszyklus für die gesamte Arbeitslosenquote laut Kanton aber weniger ins Gewicht als in anderen Jahren.

