Präsident vom Verein gegen Tierfabriken – Bericht: Tierschützer Erwin Kessler ist tot Der wohl landesweit bekannteste Tierschützer der Schweiz ist im Alter von 77 Jahren in seinem Haus im Thurgau gestorben. UPDATE FOLGT

Erwin Kessler ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Foto: BZ

Der wohl streitbarste Tierschützer der Schweiz, Erwin Kessler, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Anwalt gegenüber dem Blick. Kesslers Tod kam überraschend, da er bis zuletzt fit gewesen sei.

Erwin Kessler war Präsident des Vereins gegen Tierfabriken (VgT). Laut seines Anwaltes habe Kessler am Donnerstagnachmittag über Schmerzen in der Brust geklagt, wollte sich aber deswegen nicht in ärztliche Behandlung begeben. Kessler starb in seinem Haus in Tuttwil TG – mutmasslich erlitt er einen Herzstillstand.

Folgt mehr in Kürze.

nag

