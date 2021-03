Erster Tweet nach Unfall – Tiger Woods bedankt sich bei Golfern und Fans «Es war sehr berührend, als ich im TV all die roten Shirts gesehen habe»: Der Stargolfer Tiger Woods hat sich nach dem schweren Unfall erstmals selbst zu Wort gemeldet.

«Ihr helft mir wirklich durch diese schwere Zeit: Tiger Woods. (Archivbild) AFP/Andy Lyons

Golfprofi Tiger Woods hat sich nach seinem schweren Autounfall erstmals selbst via Twitter zu Wort gemeldet und für die Unterstützung bedankt. «Es ist schwer zu erklären, wie berührend es heute war, als ich den Fernseher eingeschaltet und all diese roten Shirts gesehen habe. An alle Golfer und alle Fans: Ihr helft mir wirklich durch diese schwere Zeit», schrieb der 47 Jahre alte Sportler am Sonntagnachmittag. Bei Golfturnieren hatten am Sonntag zahlreiche Spieler ein rotes Shirt und eine schwarze Hose getragen – das Outfit, das Woods stets für den letzten Tag eines Wettkampfs wählt.

Woods war vergangenen Dienstag mit seinem Auto von der Strasse abgekommen, das sich mehrfach überschlug. Er verletzte sich schwer, bekannt sind mehrere offene Brüche am rechten Bein. Seit dem Unfall in Los Angeles hatte es nur Stellungnahmen seines Managements gegeben.

