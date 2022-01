Zürcher Darstellerinnen im Xenix – Tigerin trifft auf Meerjungfrau Ella Rumpf und Luna Wedler sind zwei junge Zürcher Schauspielerinnen. Eine Reihe im Xenix zeigt, weshalb es sich lohnt, ihre Filme zu schauen. Gregor Schenker

In «Tiger Girl» spielt Ella Rumpf eine junge Frau, die klaut und prügelt. Foto: Constantin Film

Maggie (Maria Dragus) ist in Eile und will ihren Kleinwagen parkieren, hat aber Pech – eine ältere Frau drängt sich an ihr vorbei und blockiert mit ihrem Jeep einen Teil des Parkfeldes. Da kommt die Aufseherin und tritt mit dem Fuss den Seitenspiegel des Jeeps weg. «Jetzt passts!» Ella Rumpf spielt diese Frau, die sich Tiger nennt und damit dem Drama «Tiger Girl» seinen Titel gibt. Es wird im Xenix gezeigt, in einer Reihe mit den Filmen von Luna Wedler und Ella Rumpf.

Maggie ist fasziniert von dieser handgreiflichen Parkplatzaufseherin, spätestens, nachdem Tiger sie mit Kampfgriffen und einem Baseballschläger vor drei besoffenen Typen gerettet hat. Bald ziehen die beiden randalierend durch die Strassen und fangen selbst damit an, Leute zu überfallen.

Krieg und Kannibalismus

Ella Rumpf, 1995 in Paris als Tochter eines Schweizers und einer Französin geboren, wuchs in Zürich auf und studierte in London Schauspiel. Erstmals fiel sie im Schweizer Drama «Chrieg» (2014) auf, bereits dort verkörperte sie eine gewalttätige junge Frau mit kurzen Haaren: Ali wurde mit anderen Jugendlichen in ein Camp für Schwererziehbare geschickt. Zusammen tanzen sie aber dem Aufseher auf der Nase rum und geraten erst recht ausser Kontrolle.

Rumpf war beim Schweizer Filmpreis als beste Nebendarstellerin nominiert, seither sieht man sie immer wieder in extremen Rollen – etwa in «Grave» als Studentin der Tiermedizin, die eine Lust auf Menschenfleisch entwickelt. An der Berlinale 2020 wurde Rumpf als European Shooting Star ausgezeichnet.

Ins Wasser geworfen

Zwei Jahre zuvor hatte sich Luna Wedler denselben Preis geholt. 1999 geboren, wuchs sie wie Rumpf in Zürich auf. Ihr Debüt hatte sie 2015 in «Amateur Teens». Gerade mal 14 Jahre alt, hatte sie sich auf gut Glück für die Rolle beworben. Und spielte dann eine Sekundarschülerin, die sich mit erwachsenen Männern aus dem Internet trifft.

Ihren wahren Durchbruch hatte Wedler aber mit «Blue My Mind», ebenfalls eine Pubertätsgeschichte, allerdings mit surrealen Zügen: Mia muss sich in einer neuen Schulklasse zurechtfinden und stellt plötzlich fest, dass ihre Zehen zusammenwachsen – der Anfang einer unheimlichen Verwandlung. Am Ende ist sie eine Meerjungfrau. Dafür gewann Wedler den Schweizer Filmpreis als beste Darstellerin.

Für ihre Rolle in «Blue My Mind» erhielt Luna Wedler den Schweizer Filmpreis für die beste Hauptdarstellerin. Foto: Frenetic Films

Vergangenes Jahr war sie mit «Je suis Karl» im Kino, und zwar als Maxi, die bei einem Bombenanschlag ihre Mutter und ihre beiden Brüder verliert. Schwer traumatisiert landet sie bei einer rechtsextremen Jugendorganisation und mitten in einem gross angelegten Komplott.

Internationaler Durchbruch

Dank «Chrieg» und «Blue My Mind» sind Ella Rumpf und Luna Wedler gleichermassen als Darstellerinnen durchgestartet, spielen seither in grossen europäischen Produktionen und haben 2020 auch bei Netflix Fuss gefasst: Rumpf verkörpert in «Freud» ein Medium, das den angehenden Psychoanalytiker kennen lernt. Wedler spielt in «Biohackers» eine Medizinstudentin, die sich an einer Professorin rächen will, die Experimente an Kindern durchführt und ihren Zwillingsbruder auf dem Gewissen hat.

Demnächst sind Wedler und Rumpf übrigens in ihrem ersten gemeinsamen Film zu sehen: «Soul of a Beast». Wedler ist darin eine Frau aus einer Goldküstenfamilie, Zoé. Die hat ein Kind mit Gabriel (Pablo Caprez), kümmert sich aber nicht um die beiden. Da verliebt sich Gabriel in Corry (Ella Rumpf), die Freundin seines besten Freundes. Ein wilder Film mit Anleihen an Wong Kar-wai. Er läuft allerdings nicht im Xenix; der Zürcher Kinostart ist erst im März. Immerhin, Ella Rumpf und Luna Wedler stehen dort im Rahmen der Reihe bei einer Podiumsdiskussion zusammen auf der Bühne.

Die wichtigsten Filme

Chrieg

Drama von Simon Jaquemet, CH 2014, 100 Min.

Der 15-jährige Matteo (Benjamin Lutzke) wird von seinen Eltern auf eine Alp in ein Erziehungscamp geschickt. Doch der Betreuer ist Alkoholiker, und so haben die Jugendlichen Anton (Ste), Ali (Ella Rumpf) und Dion (Sascha Gisler) das Sagen.

Do 6.1., Sa 8.1., Mo 10.1., Mi 12.1., Mo 31.1.

Blue My Mind

Fantasy von Lisa Brühlmann, CH 2017, 97 Min.

Aus beruflichen Gründen ist der Vater von Mia (Luna Wedler) mit seiner Familie in eine neue Stadt gezogen. Das Teenager-Mädchen kommt in eine neue Klasse und stellt darüber hinaus fest, dass sie eine Verwandlung durchmacht.

Fr 7.1., So 9.1., Di 11.1., Sa 29.1.

Tiger Girl

Drama von Jakob Lass, D 2017, 90 Min.

Nachdem sie die Aufnahmeprüfung zur Polizistin verbockt hat, geht Maggie (Maria Dragus) an eine Security-Schule. Auf dem Parkplatz lernt sie Tiger (Ella Rumpf) kennen, die mit ihrer drastischen Art das Interesse der jungen Frau weckt.

Mo 17.1., Di 18.1., Mi 19.1., Di 1.2., Mi 2.2.

Je suis Karl

Drama von Christian Schwochow, D/CZ 2021, 126 Min.

Bei einem Bombenanschlag in Berlin verliert Maxi (Luna Wedler) ihre Mutter und ihre kleinen Brüder. Als sie Karl (Jannis Niewöhner) trifft, ist sie fasziniert von dem jungen Mann und der Organisation, bei der er sich engagiert.

Mo 17.1., Di 18.1., Mi 19.1., Fr 28.1., Sa 29.1., So 30.1.

Gregor Schenker ist seit 2012 Filmredaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat in Zürich Germanistik, Filmwissenschaft und Psychologie studiert. Mehr Infos @GregorSchenker

Fehler gefunden?Jetzt melden.