Äthiopiens Unruheregion – Tigray-Rebellen erklären ihren Sieg Die äthiopische Regierung hat überraschend eine Waffenruhe in der umkämpften Region Tigray ausgerufen. Die Feuerpause soll Hilfe für Hungernde zulassen. Tobias Zick

Ziehen sich zurück: Äthiopische Soldaten in der Region Tigray. Foto: Ben Curtis (Keystone)

In der umkämpften Region Tigray im Norden Äthiopiens haben Rebellen die Kontrolle über die Hauptstadt übernommen. Nach monatelangen Kämpfen verkündete ein Sprecher der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) am Montag einen «überwältigenden Sieg»; die Stadt Mekelle sei nun «unter der vollständigen Kontrolle der Verteidigungskräfte von Tigray». Berichten zufolge feierten Anwohner in den Strassen den Abzug der Regierungstruppen mit gehissten Flaggen, Feuerwerk und Musik.

Kurz darauf verkündete die äthiopische Regierung überraschend einen «humanitären Waffenstillstand» für die Region. Das Aussenministerium in Addis Abeba erklärte, man habe sich zu dem Schritt entschlossen, nachdem die Interimsregierung der Region darum gebeten habe: Man sei sich bewusst, «dass die Menschen in Tigray, besonders jene in ländlichen Gebieten, enorm gelitten haben». Gründe dafür seien, so das Ministerium, eine Heuschreckenplage, die Covid-Pandemie, massenhafte Vertreibungen sowie die wegen der monatelangen Kämpfe brachliegende Landwirtschaft.