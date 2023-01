Sexuelle Belästigung – Tiktokerin beschuldigt Zürcher Stadtpolizisten Eine 19-Jährige rief einen Polizisten um Hilfe. Dieser bezeichnete sie später als «Sexbombe» und «Männertraum».

«Ich dachte, der Polizist wird mir weiterhelfen»: Die 19-jährige Tiktokerin erhebt Vorwürfe gegen die Stadtpolizei. Foto: Screenshot Tiktok

Eine 19-jährige Österreicherin vermeldet über Tiktok, dass sie in Zürich von einem Polizisten «sexuell belästigt» wurde. Die junge Frau habe am Dienstagmorgen nach einem Vorfall einen Beamten der Stadtpolizei gerufen, heisst es in einem Artikel von «20 Minuten» – weshalb sie sich bei der Polizei gemeldet hat, will die Tiktokerin nicht sagen. Schon als der Polizist im Hotel eintraf, habe sie «ein komisches Gefühl» gehabt. «Im Nachhinein weiss ich, dass er mich von Anfang an sexualisiert hat», sagt sie zur Pendlerzeitung.

Der Polizist habe sich ihre E-Mail-Adresse notiert und sie nach dem Einsatz privat kontaktiert. Er bot ihr seinen Rat an. «Ich dachte, er meint es nur gut und ist zuvorkommend, deshalb habe ich ihm auch auf die Mail geantwortet», sagt die 19-Jährige. «Weisst du, was junge Männer sehen, wenn sie dich anschauen? Eine Sexbombe! Der Männertraum», war eine der Aussagen des Polizisten.

1 / 3 Der Mailverkehr zwischen der Tiktokerin und dem Polizisten. Foto: Screenshot Tiktok

Die junge Frau hat sich daraufhin «dreckig und verloren» gefühlt. «Ich konnte kaum glauben, dass mir so etwas passiert, und ich wusste, dass man mir ohne Beweise nicht glauben würde», sagt sie. Deshalb habe sie den Weg in die Öffentlichkeit gesucht.

Polizei prüft «personalrechtliche Massnahmen»

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt auf Anfrage den Vorfall und distanziert sich in aller Form vom Verhalten des Polizisten. «Das entspricht in keiner Weise dem Standard, den wir von unseren Mitarbeitenden erwarten», teilt Polizeisprecherin Judith Hödl schriftlich mit.

«Polizeiangehörige müssen sich immer bewusst sein, was sie in ihrer Funktion für eine Aussenwirkung haben.» Judith Hödl, Sprecherin Stadtpolizei Zürich

Der Vorfall werde nun intern geklärt, es hätten bereits Gespräche stattgefunden. «Wir prüfen personalrechtliche Massnahmen in Bezug auf den Mitarbeiter», so Hödl. Welche das sind, werde ebenfalls derzeit geklärt.

«Polizeiangehörige müssen sich immer bewusst sein, was sie in ihrer Funktion für eine Aussenwirkung haben, wenn sie zum Beispiel Mails verschicken, Inhalte erstellen oder veröffentlichen», teilt Hödl weiter mit. Die Polizistinnen und Polizisten werden diesbezüglich schon zu Beginn ihrer Ausbildung geschult, und die Sensibilisierung im Bezug auf das Verhalten in der Öffentlichkeit werde in verschiedenen Fortbildungskursen weitergeführt.

tif

Fehler gefunden?Jetzt melden.