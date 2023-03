Gelöschte Songs – Tiktoks riskantes Experiment in Australien Die Video-App blockiert testweise den Zugang zu Musik. Was auch immer dabei herauskommt: Das Ergebnis wird richtungsweisend. Martin Fischer

Charlie D’Amelio bei einem TV-Auftritt 2022: Die 18-jährige US-Amerikanerin hat über 150 Millionen Followerinnen und Follower auf Tiktok und ist mit Tanzvideos bekannt geworden. Foto: Getty Images

Was ist Tiktok ohne Musik? Um diese Frage geht es in einem gross angelegten Versuch, den das chinesische Unternehmen zurzeit in Australien durchführt. Es steht viel auf dem Spiel – für Tiktok, für die Musikbranche, aber auch für die Menschen, die Tiktok schätzen, wie es ist.