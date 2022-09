Tilda Swinton und George Miller im Interview – «Tilda, du weisst, dass Hitchcock sagte, alle Schauspieler seien Vieh?» – «Ich bin gern eine Kuh, lieber George» Die Schauspielikone und der «Mad Max»-Regisseur drehten ein orientalisches Märchen – und sprechen über Flaschengeister und unerfüllte Wünsche. Matthias Lerf

Nach 3000 Jahren zusammengefunden: Tilda Swinton und George Miller bei der Premiere von «Three Thousand Years of Longing» am Filmfestival Cannes. Foto: Loic Venance (AFP)

Drei Wünsche? Klar, die gibts in vielen Märchen. In «Three Thousand Years of Longing» von George Miller ist ein Flaschengeist (Idris Elba) bereit, diese zu erfüllen. Befreit wird er in einem türkischen Hotelzimmer von Tilda Swinton, die eine Märchenforscherin spielt. Doch mit dem Wünschen ist es nicht so einfach: Deckel weg – und ein besonderer Tanz kann beginnen.