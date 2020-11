Ein Gym ist ein Ort seltsamer Intimität. Leicht bekleidet und schwitzend rackert man sich im besten Fall bis zum Umfallen ab. Wenn man sich richtig anstrengt, gehören dazu auch allerlei Grimassen und animalische Laute, was zwar etwas peinlich sein kann, aber manchmal unvermeidlich ist. Doch sind Gyms deswegen ein geeigneter Ort, um neue Menschen kennen zu lernen? Die Antwort lautet wie fast immer, wenn es um menschliche Beziehungen geht: Kommt ganz drauf an.

Es gibt Sportarten, bei denen der soziale Faktor auf der Hand liegt. An vorderster Front natürlich der Teamsport, aber auch in Laufgruppen, beim Klettern, in Tanz- oder Pilateskursen spielt Geselligkeit eine wichtige Rolle, sodass das Training oft nahtlos in Beziehungspflege übergeht. Ein gemeinsames Interesse für Sport ist zudem eine gute Basis für eine Freundschaft oder auch mehr.