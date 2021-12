So bleibt der Christbaum länger frisch – Tipps vom Zürcher Stadtförster für den Weihnachtsbaum Heiligabend naht und die Baumbeschaffung steht an. Wo man Tannen bestellen oder in Zürich an diesem Wochenende selbst schneiden kann – und wie man den Nadelregen vor den Festtagen vermeidet.

Die Suche nach dem richtigen Baum: Es muss nicht immer eine geschnittene Tanne aus dem Detailhandel sein. Foto: KEYSTONE/Christian Merz

Weihnachten geht natürlich auch ohne Baum – aber hat man sich mal dazu entschieden, sich einen Christbaum in die Wohnung zu stellen, gibt es in Zürich mehrere Beschaffungsmöglichkeiten. So lässt sich ein Tännchen inzwischen auch mieten. Die Weihnachtsbäume werden samt Wurzeln im Topf geliefert und nach den Festtagen wieder abgeholt.

Wer die traditionelle Variante wählt, kann sich einen Baum aus dem Zürcher Stadtwald online bestellen und liefern lassen – oder ihn selbst schneiden gehen. Das ist heute Samstag und morgen Sonntag in den Stadtzürcher Werkhöfen Hönggerberg und Albisgüetli möglich.

Selber schneiden macht Spass: Eine Familie hat sich ihren Weihnachtsbaum – einen «Frischbaum» – im Zürcher Stadtwald ausgesucht. Foto: KEYSTONE/Ennio Leanza

Damit die Tanne auch geschnitten grün und buschig bleibt, hier die Tipps von Fachmann Willy Spörri, Revierförster vom Uetliberg:

Wählen Sie die passende Baumart: Generell nadelt die Nordmanntanne am wenigsten, gefolgt von der Blautanne und der Fichte.

Gewöhnen Sie den Baum langsam an die warmen Raumtemperaturen: Lassen Sie ihn noch ein wenig im Treppenhaus oder in der Garage stehen, bevor sie ihn in die Wohnung nehmen.

Sorgen Sie für das richtige Klima: Am liebsten ist den Tannen eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 40 Prozent.

Spitzen Sie den Baumstrunk unten möglichst nicht an: Dadurch wird das sogenannte Splintholz entfernt, das für den Wassertransport in der Tanne sorgt.

Geben Sie ihm genügend Feuchtigkeit: Stellen Sie den Baum in einen mit Wasser gefüllten Baumständer und nicht zu nah an die Heizung. Sie können den Baum auch ein- bis zweimal täglich mit einem Wasserzerstäuber einsprühen.

Sorgen Sie für Sicherheit bei echten Kerzen: Stellen Sie den Baum auf eine feuerfeste Unterlage und halten Sie eine Löschdecke und einen gefüllten Wassereimer in der Nähe bereit. Lassen Sie die brennenden Kerzen nie unbeaufsichtigt und verzichten Sie auf die Kerzen, wenn der Baum zu trocken ist.

Falls doch etwas passiert: Feuerwehrnotruf 118 alarmieren.

tif

