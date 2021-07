Elternfrage: Sexualisierte Sprüche – Tipps zum Umgang mit Sexismus Aus dem Weg gehen oder sich wehren? Oft ist es schwer einzuschätzen, welche Ratschläge unseren Kindern am besten helfen. Gastautorin Anna Rosenwasser hat einige gute Vorschläge. Anna Rosenwasser

Reaktionsanleitung gesucht! Denn wir werden unsere Kinder nicht vor Sexismus bewahren können. Illustration: Anja Wicki

Liebes Mamablog-Team, unsere fast elfjährige Tochter fragt mich, wie sie mit sexualisierten Sprüchen oder Handlungen ihrer Schulkameraden umgehen soll. Früher war die Antwort klarer: «Nicht zu ernst nehmen, aus dem Weg gehen». Nun sind wir aber dran – und haben es teilweise schon geschafft – unsere Tochter zu einer starken Persönlichkeit zu erziehen und sie geht, wie viele, gerne gegen Falsches vor. Was wir grundsätzlich gut finden.

Jetzt stehe ich vor folgendem Dilemma: Rate ich meiner Tochter im Umgang mit sexualisierten Sprüchen weiterhin «einfach aus dem Weg zu gehen», dann vermittle ich ihr eine Ohnmacht vor dem Geschehen der Welt und dem Umgang vieler Männer mit Frauen (MeToo). Sage ich ihr aber, dass sie sich dagegen wehren soll/kann, je nach Fall mit unterschiedlichen Mitteln, bringe ich sie dadurch eventuell in Situationen, vor denen ich sie eigentlich bewahren sollte und will. Ich denke etwa an sexuelle Übergriffe, die auch schon vorgekommen sind. Hinzu kommt, dass ich verhindern möchte, dass sie durch mein persönliches Bedürfnis, sie zu schützen, Massnahmen eher als Strafe empfinden könnte und mir deshalb nicht mal mehr von solchen Situationen erzählt.