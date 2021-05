Sweet Home: Ideen für Garten und Balkon – Tischlein deck dich draussen Der Mai bringt bestimmt das langersehnte schöne Wetter. Finden Sie hier die schönsten Ideen für ein Essen im Garten – und gleich noch passende Rezepte dazu. Marianne Kohler Nizamuddin

Endlich draussen essen

Klassischer Gartentisch mit grünen Metallmöbeln und weissem Leinentischtuch. Foto über : Turbulences déco

Egal ob auf dem Balkon oder im Garten: Draussen zu essen, ist immer wie Ferien. Dabei lohnt es sich, die richtigen Möbel anzuschaffen. Solche, die dem Wetter standhalten, gut aussehen und praktisch sind. Die Kombination von grünen Metall-Gartenmöbeln und einem weissen Leinentischtuch ist meiner Meinung nach perfekt. Die Gartenmöbel auf diesem Bild sind übrigens von Hay, heissen Palissade und wurden von den Bouroullec-Brüdern entworfen.

Decken Sie grün

Edel: Keramik und Glas in den schönsten Grüntönen von Bungalow .

Wenn Sie einen Tisch auf diese schlichte klassische Art decken, dann passt schöne grüne Keramik, wie diese hier von Bungalow, sehr schön. Sie vermittelt die sommerliche Sinnlichkeit, nach der wir uns so sehnen. Auf farbigem Keramikgeschirr kommen frische Sommergerichte wie Salate und Pasta besonders schön zur Geltung.

Voller guter Dinge

Sommerpasta: R i gatoni mi t Oliven, Feta und Rohschinken. Foto über: Greedy Gourmand

Jede gute Pasta ist eine gelungene Mischung aus besten Zutaten. Dieses Rezept geht einfach und schmeckt köstlich.

Zutaten für 4 Personen:

400 g Rigatoni

1 Fetakäse

100 g Rohschinken, in Streifen geschnitten

10 Salbeiblätter

1 Peperoncino, gehackt

1 Knoblauchzehe, gehackt

abgeriebene Schale von 1/2 Zitrone

Saft von 1/2 Zitrone

1 Handvoll grüne Oliven

Olivenöl

Butter

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Kochen Sie die Pasta al dente. Halbieren Sie währenddessen die Oliven und bröseln den Fetakäse in kleine Stücke. Braten Sie den Rohschinken in etwas Olivenöl und Butter an. Geben Sie die Salbeiblätter dazu, dann den Knoblauch und den Peperoncino. Wenn diese duften, kommen die Olivenhälften dazu. Giessen Sie ein halbes Glas Weisswein darüber und lassen es ein wenig einköcheln. Die Pasta abtropfen, ein wenig Pastawasser zur Seite stellen. Die Pasta mit der Sauce mischen, die Zitronenschale und den Zitronensaft beigeben und ein wenig Pastawasser dazugeben. Den Feta untermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Wie im Süden

Still l eben: Formschöne Keramiksachen von Ferm Living .

Weil Reisen derzeit so schwierig ist, zaubern Sie den Süden stilmässig einfach in ihre private Outdoorwelt. Servieren Sie Limonade oder auch einen kühlen Wein aus Krügen und Flaschen aus Keramik und stellen Sie frische Früchte in Schalen auf den Tisch. Diese stilvolle Kollektion ist aus der neuen Sommerkollektion von Ferm Living.

Tischtuch drauf

Sommerstreifen: Gestreiftes Somme r tischtuch von Blockshop Textiles .

Ein Tischtuch macht einen Gartentisch nicht nur festlich, sondern auch hübsch, freundlich und sommerlich. Dieses schöne Tuch ist mit Blockdruck gedruckt und von Blockshop Textiles.

Hamburger auf die griechische Art

Grillfreude: Hamburger aus Pouletfleisch mit griechischem Flair. Foto über: Foodie Crush

Zu echtem Sommergenuss unter freiem Himmel gehört Grillieren ganz einfach dazu. Versuchen sie diese leichten, frischen und würzigen Hamburger auf die griechische Art mit viel Zitrone und Tzatziki serviert.

Zutaten für 4 Personen:

400 g gehacktes Pouletfleisch

1 Feta

2 Knoblauchzehen

1 Peperoncino

Oregano

Pfefferminze

Salz, Pfeffer, Olivenöl

1 Ei

4 Brötchen

2 Schalotten

2 Minilattiche

12 kleine Tomaten

12 griechische Oliven

2 Zitronen

Zubereitung:

Mischen Sie das Hackfleisch mit dem zerkrümelten Feta, dem gehackten Peperoncino, dem gehackten Knoblauch, einer gehackten Schalotte, je einem Esslöffel getrocknetem Oregano und getrockneter Pfefferminze. Würzen Sie alles mit Salz, Pfeffer und einer Prise Kreuzkümmel und mischen Sie ein verquirltes Ei darunter. Nun formen Sie vier grosse Burger und braten diese beidseitig etwa 7 Minuten, bis sie golden und gar sind. Toasten Sie die Brötchen und beträufeln Sie diese mit Olivenöl. Schneiden Sie den Lattich, vierteln Sie die Tomaten und schneiden Sie die zweite Schalotte in Ringe. Entkernen Sie die Oliven und vermischen Sie alles mit dem Saft von einer Zitrone und 1 Esslöffel Olivenöl. Nun legen Sie die Burger in die Brötchen, verteilen den gemischten Salat darüber und schliessen sie. Servieren Sie die Burger mit Zitronenschnitzen und Tzatziki.

Und so geht Tzatziki:

Mischen Sie ein griechisches Joghurt mit einer geraffelten Gurke, Salz, Pfeffer, 1 gepressten Knoblauchzehe und einigen Blättern gehackter Pfefferminze.

Schöner Salat

Schön aufgetischt: Salate brauchen schöne Schüsseln und Be steck, zum Beispiel von Madam Stoltz .

Salate sind unsere Sommerlieblinge und fehlen bei keinem Essen unter freiem Himmel. Haben Sie aber auch das passende schöne Geschirr und Besteck dazu? Diese schönen schlichten Keramikschüsseln und das rustikale Holzbesteck sind von Madam Stoltz.

Mittagspause im Homeoffice

Passt überall: Kleiner Metalltisch mit passendem Stuhl von Broste Copenhagen .

Nehmen Sie sich ganz fest vor, bei jedem schönen Wetter draussen Mittagspause zu machen. Das tut an einem Homeoffice-Tag noch besser, als wenn man im Büro arbeitet. An der frischen Luft kann man am besten abschalten. Und wenn Sie dann noch ein kleines Tischchen auf dem Balkon, im Garten oder vor dem Haus hübsch decken, dann wird auch ein einfaches Sandwich zum grossen Genuss mit Ferienfeeling.

Baguette-Sandwich

Perfektes Sandwich: Knackig, rezent und knusprig. Foto über: Drizzle and Dip

Ein Baguette ist die beste Ausgangslage für ein richtig gutes Sandwich. Dieses hier gibt mit wenig Aufwand einen kleinen Gourmetgenuss ab.

Und so gehts:

Schneiden sie ein Baguette in Sandwichgrösse und dann in zwei Hälften. Bestreichen Sie die Baguettehälften mit ein wenig Butter, legen Sie dünn geschnittene Gurkenscheiben darauf, etwas Roquefort und dann knusprig gebratenen Speck. Würzen Sie kräftig mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle und geniessen Sie das Sandwich vielleicht mit einem Glas kühlen Rosé?

Abendromantik

Klein und fein: Es lohnt sich immer , draussen zu decken. Foto: House Doctor

Der Feierabend muss, wie es sein Name sagt, auch gefeiert werden. Sobald das Wetter mitmacht und es endlich warm wird, dann geniessen Sie auch den Apéro oder gar das Abendessen draussen. Natürlich mit Kerzenlicht, Blumen und entspannter Laune. Das Tischchen, die Leuchte und das Geschirr sind von House Doctor.

