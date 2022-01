Gartenarbeiten – To-do-Liste für den Februar Winterschnitt für die Obstbäume, Nistkästen reinigen, erste Saaten ausbringen: Gärtnerinnen und Gärtner sollten in den nächsten Wochen aus dem «Winterschlaf» aufwachen. Sarah Fasolin

Obstbäume, im Bild ein Apfelbaum, sollten während der Winterruhe zurückgeschnitten werden, das Kürzen der Zweige bewirkt, dass diese dicker und stabiler werden. Foto: Getty

Garten- und Astschere in Betrieb nehmen: Obstbäume erhalten den Winterschnitt, Sträucher werden an der Basis ausgelichtet (ausser Magnolie, Zaubernuss und Blumenhartriegel). Bei Beerensträuchern die ältesten Äste an der Basis herausschneiden, sodass wieder mehr Licht ins Innere des Strauches gelangt. Hecken jetzt schneiden, nicht erst im März, wenn die ersten Vögel ihre Nester bauen.

Im Winterquartier ab Mitte Februar Topfpflanzen wie Fuchsien, Oleander, Enziansträucher, Margeriten zurückschneiden: Das letztjährig Verblühte und altes Holz rausschneiden, Triebe einkürzen. Grundsätzlich gilt: Je stärker man eingreift, je kräftiger treibt die Pflanze aus. Bei dieser Gelegenheit können Topfpflanzen, wo nötig, grad umgetopft oder mit frischer Erde versorgt werden. Auch die Geranien werden um die Hälfte gestutzt.

Ziergräser auf 10 bis 20 Zentimeter zurückschneiden: Stauden nur schneiden, wenn sie benachbarte austreibende Stauden zudecken und beim Wachsen behindern. Ansonsten möglichst noch stehen lassen, damit Insekten nicht zu früh aus der Winterruhe geholt werden.

Nistkästen reinigen oder neue aufhängen: Bald schon sind die ersten Vögel auf der Suche nach einem Brutplatz.

Frühlingsputz: Höchste Zeit, Nistkästen zu reinigen. Foto: Getty

Einen Gartenplan erstellen: Eine geeignete App kann gute Dienste leisten bei der Einhaltung von Fruchtfolge, Mischkultur und der Pflege der einzelnen Gemüse. Nützlich sind zum Beispiel «Gartenplaner fürs Gemüsebeet» oder «Der Gemüse Gärtner» (Für iOS und Android, kostenlos).

Die Saatgut-Box durchstöbern und bestellen, was noch fehlt. So verpasst man das ganze Jahr über sicher keinen Aussaattermin.

Ideal für das Fensterbrett: Radieschen sind anspruchslos und keimen in der Wohnung bei etwa 20 Grad. Foto: Getty

Ende Februar auf dem Fensterbrett, im Frühbeet oder Gewächshaus erste Saaten ausbringen: Frühe Sommerblumen, Kopfsalat, Radieschen, Spinat, Kohlrabi oder Peperoni sind möglich. Es lohnt sich allerdings nur, wenn man passende Bedingungen hat. Zum Keimen eignet sich die Wohnung mit rund 20 Grad, danach sollte man die Keimlinge sofort hell und bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad wachsen lassen können.

Immergrüne Kübelgehölze an frostfreien Tagen giessen: Sie verdunsten auch im Winter Wasser und stehen zu trocken, wenn es lange nicht geregnet hat.

