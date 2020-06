Die Ausgangslage

300’000 Franken war ihr die Beseitigung ihrer Mutter wert. Nicht mehr als ein besseres Trinkgeld, wenn es stimmt, wovon sie ausging, nämlich dass auf sie ein Erbe von mehreren Millionen Franken wartete. Eine Erbschaft, auf die sie aber offenbar nicht mehr warten wollte.

Sie habe, heisst es in der Anklageschrift, «gefühlskalt, egoistisch und aus reiner Habgier» mit der Erbschaft gerechnet. Im August 2016 fragte sie ihren damaligen Freund, einen Bauarbeiter, ob er bereit sei, ihre Mutter zu töten. Der heute 37-Jährige habe sich «aus rein wirtschaftlichen Gründen zur Tat bereit erklärt», heisst es in der Anklageschrift.

Der 37-Jährige soll seinerseits einen 31-jährigen Barkeeper angeheuert haben, der angesichts der versprochenen Belohnung auch mitgemacht habe. Von der Tochter über die Örtlichkeiten instruiert, seien die beiden Männer in die Wohnung der Mutter eingedrungen, hätten sie mit einer Klarsichtfolie oder einem Kissen erstickt, und das Haus dann mit diversen Wertgegenständen, einer unbekannten Summe Bargeld sowie Portemonnaie und Bankkarten wieder verlassen.

In gut zwei Tagen 30’000 Franken bezogen

Der 37-Jährige, der von der Tochter die Zugangsdaten für die Bankkarten erhalten hatte, kaufte noch gleichentags in einem Modegeschäft für 1600 Franken Kleider. Zudem bezog er innerhalb von zweieinhalb Tagen vierzehnmal Bargeld aus den Automaten – insgesamt 30’000 Franken. Die Nacht nach der Tag verbrachten die beiden Mäner in einem Nachtclub. Die versprochenen 300’000 Franken blieb ihnen die mutmassliche Auftraggeberin bis zu ihrer Verhaftung fünf Wochen allerdings später schuldig.

Der Prozess am Bezirksgericht Meilen dauert sechs Tage und findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Manuela Matt

Der Mordprozess, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, ist auf sechs Tage angesetzt. Vor Gericht steht die Tochter, der Anstiftung zu Mord vorgeworfen wird. Mitangeklagt sind auch die beiden Männer, welche die Tat ausführten, und die unter anderem wegen Mordes bestraft werden sollen. Ein vierter Mann, ein heute 29-jähriger Motorradmechaniker, muss sich wegen Strassenverkehrsdelikten verantworten.

Schwache Indizien gegen zweiten Täter?

Beim 37-jährigen Mann kann die Staatsanwaltschaft dank der gefundenen DNA-Spuren dessen Anwesenheit am Tatort nachweisen. Weniger klar ist die Situation beim 31-jährige Barkeeper. Ihm konnte zwar nachgewiesen werden, dass er in der Tatnacht mehrfach mit dem 37-Jährigen telefonierte, das ihre Mobilelefone um 3.30 Uhr nacheinander vom Netz verschwanden und um 5.30 Uhr wieder ans Netz gingen.

Dies genügte dem Bundesgericht für eine Verlängerung der Untersuchungshaft aber genauso wenig, wie der Umstand, dass der Barkeeper den Bauarbeiter am 10. September 2016 per WhatsApp aufforderte. ihm Geld zu überweisen. Seit Herbst 2016 sitzen aber die Frau und ihr damaliger Freund in Untersuchungs- und Sicherheitshaft.