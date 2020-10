Mysteriöser Todesfall in Zürich – Unbekanntes Opfer nach WC-Brand im Kreis 7 gefunden Beim Brand eines Toilettenhäuschens in der Nähe eines Robinson-Spielplatzes in Zürich-Witikon ist eine Person gestorben. Bisher sind weder Geschlecht noch Identität bekannt.

Im Züri-WC an der Buchholzstrasse ist eine Person tot aufgefunden worden. Foto: Screenshot Google Maps

Kurz nach 3.30 Uhr in der Nacht auf Freitag alarmierte ein Anwohner die Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich und gab an, dass das Züri-WC in der Nähe des Robinson-Spielplatzes an der Buchholzstrasse in Brand stehe und sich eine Person darin befinde.

Die ausgerückten Einsatzkräfte stiessen darauf im Innern des brennenden Toilettenhäuschens auf eine tote Person. Deren Identität steht zur Zeit nicht fest, schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung. Der Brand habe mittels Nachlöscharbeiten schnell unter Kontrolle gebracht werden können.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen durch den Staatsanwalt, die Detektive der Stadtpolizei sowie der Brandermittler der Kantonspolizei Zürich gehen nun in alle Richtungen, heisst es weiter. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich hinzugezogen. Abklärungen zur Identität und zur Todesursache werden durch das Institut für Rechtsmedizin Zürich vorgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer in der Nacht auf heute Freitag Beobachtungen in unmittelbarer Nähe des Waldrandes und dem Robinson-Spielplatz oder an der Buchholzstrasse 53c in Zürich-Witikon machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei (Tel. 0 444 117 117) zu melden.

pu