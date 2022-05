Heilen mit riskanten Naturstoffen – Tödlich Gifte von Tieren können Menschen heilen Forschende entschlüsseln zunehmend gefährliche Gifte und entdecken dadurch neue, wichtige Arzneimittel, die auch gegen Bluthochdruck und Erektionsstörungen helfen können. Jim Robbins

Über 54 Millionen Jahre hat die Evolution die Wirksamkeit der tödlichen Gifte von Schlangen verfeinert. Foto: Getty Images/EyeEm

In einem kleinen Raum im Arizona-Sonora Desert Museum hebt die Tierpflegerin Emma Califf einen Stein in einer Plastikbox hoch und enthüllt ein drei Zentimeter langes Spinnentier, dessen Schwanz sich über den Rücken wölbt. «Dies ist einer unserer haarigen Wüstenskorpione», sagt sie. «Er ist der grösste Skorpion Nordamerikas.» Das Tier wird hier wegen seines Giftes in Gefangenschaft gehalten – zusammen mit zentimeterlangen Rindenskorpionen in einer anderen Kiste und zwei Dutzend Klapperschlangen auf der anderen Seite des Gangs.