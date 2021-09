Gewalttat im Kanton Luzern – Tödliche Schlägerei: U-Haft für sieben Personen beantragt Die Ermittlungen zur handfesten Auseinandersetzung von Geuensee vom letzten Samstag dauern an. Die Luzerner Staatsanwaltschaft hat einen ersten Schritt unternommen.

Bei dieser Tankstelle im luzernischen Geuensee ist es zur Schlägerei mit tödlichem Ausgang gekommen. (BRK News/25. September 2021)

Nach dem Vorfall mit tödlichem Ausgang am letzten Samstag in Geuensee hat am Dienstag die Luzerner Staatsanwaltschaft beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für sieben Personen beantragt. Simon Kopp, Sprecher der Staatsanwaltschaft, bestätigte auf Anfrage eine Meldung von Blick.ch. Es handelt sich um sechs Männer und eine Frau. Fünf Personen stammen aus Syrien, je eine hat einen Schweizer respektive einen irakischen Pass. Eine der sieben Personen befindet sich im Spital.

Am Samstag um 19.15 Uhr waren in Geuensee über ein Dutzend Personen aneinander geraten. Bei der Schlägerei wurden auch Gegenstände eingesetzt. Ein 20-jähriger Kosovare erlitt bei der Auseinandersetzung tödliche Verletzungen.

Zum Hintergrund und Ablauf der Auseinandersetzung konnte Kopp am Dienstag unter Hinweis auf die noch laufenden Ermittlungen keine Angaben machen.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.