Bilder der Trockenheit – Töss abgefischt, Sihlsee leer, Feuerverbot Seit sechs Wochen hat es nicht mehr richtig geregnet. Tausende Fische mussten aus der Töss und anderen Zürcher Bächen gerettet werden. Pascal Unternährer

Furztrocken: Die Töss zwischen Steg und Bauma bietet keinen Lebensraum mehr für Fische. Foto: Urs Jaudas

Kaum Schnee im Winter, wochenlang kein Regen, die Bise und viel Sonne: Dieser Mix beschert dem Kanton Zürich eine extreme Trockenheit für die Saison. Das hat zahlreiche Folgen: Am Donnerstag hat der Kanton zum Beispiel ein absolutes Feuerverbot in den Wäldern und bis zu 50 Metern zu den Wäldern verhängt, das ist Warnstufe 4 von 5. Letztmals war dies im Rekord-Hitzesommer 2018 der Fall gewesen. Es ist also nicht mehr erlaubt, am offenen Feuer zu grillieren, auch nicht an befestigten, offiziellen Feuerstellen oder in Waldhütten. Wer es nicht lassen kann, darf allerdings Gas- oder Elektrogrills einsetzen.