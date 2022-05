Zürcher Film-Highlights der Woche – Tom Cruise kehrt zurück mit einem «Top Gun»-Sequel Dazu empfehlen wir das Iranian Film Festival und einen Spionagethriller nach einem wahren Fall. Pascal Blum Gregor Schenker

36 Jahre danach: In «Top Gun: Maverick» spielt Tom Cruise noch einmal den Piloten Pete Mitchell, Spitzname Maverick. Foto: Paramount Pictures

Top Gun: Maverick

Action von Joseph Kosinski, USA 2022, 131 Min.

36 Jahre nach dem verschwitzten, homoerotischen Brüller namens «Top Gun» kehrt Tom Cruise als Kampfjetpilot Maverick zurück. Haben wir darauf gewartet? Irgendwie schon, am Anfang sieht es sogar so aus, als würde Maverick den Knüppel an die junge Generation übergeben (unter ihnen ist sogar eine – huch – Pilotin).

Aber natürlich muss Kursleiter Maverick dann doch selber ins Cockpit steigen. Schliesslich geht es darum, einem namenlosen Schurkenstaat in schwierigem Gelände die Urananreicherungsanlage wegzubomben. Spätestens dann hat sich die Rhetorik vom Drohnenkrieg erledigt, und es müssen wieder echte Kerle dreiste Manöver fliegen.

Es ist sicher kein Film für die Klimajugend, es gibt nicht nur keine Reflexion über Brennstoffe und Denkweisen des 20. Jahrhunderts, es häufen sich auch die Geschlechterklischees. Aber als schwer motorisiertes Action-Spektakel ist «Top Gun: Maverick» dank aufwendiger Flugaufnahmen etwas vom Intensivsten, was das Kino derzeit bietet. (blu)

Iranian Film Festival

Im Spitalzimmer liegt ein Mann, zwanzig Jahre alt, ein professioneller Radfahrer. Nach einem Unfall ist er vollständig gelähmt. Krankenschwester Sara (Nazanin Ahmadi) beugt sich über ihn: «Soll ich Ihnen helfen?» Ob er überhaupt auf sie reagiert, können wir nicht sehen. Aber sie ist überzeugt, dass sie ihm dabei helfen soll, Suizid zu begehen. Und spritzt Gift in seinen Transfusionsbeutel.

Sara ist die Hauptfigur aus «The Rain Falls Where It Will» – einem der Highlights am diesjährigen Iranian Film Festival. Von Regisseur Majid Barzegar stammt schon der wunderbare «A Very Ordinary Citizen», der vor ein paar Jahren am Festival lief. Dort verliebt sich ein Greis mit Alzheimer in eine junge Frau und plant einen Mord.

«The Rain Falls Where It Will» weist ähnlich sorgfältig durchkomponierte Bilder auf, bietet ähnlich zwiespältige Figuren. Als Krankenschwester Sara angestellt wird, um einen komatösen Mann zu pflegen, fragen wir uns schon, wie das wohl enden wird. Die Antwort: ganz anders als erwartet.

Das Filmfestival geht in seine achte Ausgabe, diesmal findet es in der Arena Sihlcity statt. Die Ausnahmen sind eine Masterclass mit der Regisseurin Ida Panahandeh im Kino Toni der ZHDK sowie eine Vorführung der Doku «Invisible Lines» im Karl der Grosse – bei dem Film handelt es sich um ein Porträt von Ali Rashkin, einem iranischen Künstler, der mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen geboren wurde. Die beiden Veranstaltungen sind für den Mittwoch, 1. Juni, vorgesehen. (ggs)

Operation Mincemeat

Spionagethriller von John Madden, GB/USA 2021, 128 Min.

1943 wird die Leiche eines britischen Piloten an die Küste Spaniens gespült. Die Nazis bringen die Geheimdokumente in dessen Gepäck an sich und erfahren daraus, dass die Alliierten eine Invasion in Griechenland planen. Der Clou: Die Dokumente sind gefälscht und sollen vom tatsächlichen Ziel, Sizilien, ablenken.

«Operation Mincemeat» macht aus dem realen Täuschungsmanöver einen konventionellen, aber spannenden Thriller, bei dem Ian Fleming (Johnny Flynn) als Erzähler fungiert – der spätere James-Bond-Erfinder war tatsächlich an dem grossen Bluff beteiligt.

Im Zentrum steht dann aber doch Colin Firth in der Rolle des Chefplaners. Dem dichtet der Film eine Dreiecksgeschichte mit seiner rechten Hand und der neuen Sekretärin an, um etwas mehr Menschlichkeit reinzubringen.

Der Fall wurde übrigens bereits 1956 unter dem Titel «The Man Who Never Was» verfilmt, allerdings auf der Grundlage unvollständiger Informationen: Die wahre Identität des Toten wurde erst in den Neunzigern enthüllt. (ggs)

Outer Range

Science-Fiction-Serie von Brian Watkins, USA 2022, 8 Folgen

Seit Joss Whedons TV-Serie «Firefly» ist praktisch niemand mehr auf die Idee gekommen, Science-Fiction und Western in den Genre-Mixer zu geben. Schade eigentlich, denn so bizarr die Kombination klingt, so zündend kann das Resultat daherkommen.

«Outer Range» mit Josh Brolin ist das beste Beispiel: Brolin spielt einen Viehzüchter in Wyoming, der ein mysteriöses schwarzes Loch auf seinem Grundstück entdeckt. Gegenstände und Menschen verschwinden darin und tauchen an anderen Orten wieder auf, aber es geschehen noch seltsamere Dinge. Was hat es zum Beispiel mit den prähistorischen Elefanten auf sich?

Es kommt geradezu «Twin Peaks»-Stimmung auf in dieser Kriminal- und Familiengeschichte, die im übersinnlichen Modus denkt, aber die unterschiedlichsten Tonfälle kennt. (blu)

Playtime

Komödie von Jacques Tati, F/I 1967, 125 Min.

Das Filmpodium gab der britischen Regisseurin Joanna Hogg eine Carte blanche. Zu den Filmen, die sie ausgewählt hat, gehört Jacques Tatis «Playtime». Da stolpert er in der Rolle des Monsieur Hulot durch eine albtraumhafte Grossstadt. Tati liess seinerzeit ganze Strassenzüge und Gebäude als Kulissen errichten. Die verzögerten den Dreh so lang und waren so teuer, dass der Film seine Kosten nicht mehr einspielen konnte. (ggs)

Fr 27.5., 20.45 Uhr, Filmpodium

Blade

Superheldenfilm von Stephen Norrington, USA 1998, 120 Min.

Noch vor «X-Men» (2000) oder «Spider-Man» (2002) war «Blade» die erste moderne Marvel-Comics-Verfilmung. Wesley Snipes spielt darin die Titelfigur, einen Vampirjäger, der selbst zur Hälfte ein Blutsauger ist. Er muss verhindern, dass seine Gegner einen uralten Dämon heraufbeschwören. Ein cooler Film, auch wenn einige der CGI-Effekte von fragwürdiger Qualität sind. Zurzeit wird übrigens an einer «Blade»-Neuauflage innerhalb des Marcel Cinematic Universe gearbeitet – Mahershala Ali übernimmt die Rolle von Snipes. (ggs)

Pascal Blum hat Soziologie und Geschichte studiert und ist seit 2014 Kulturredaktor. Er hat ein Buchkapitel über Heidi im Film geschrieben. Mehr Infos Gregor Schenker ist seit 2012 Filmredaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat in Zürich Germanistik, Filmwissenschaft und Psychologie studiert. Mehr Infos @GregorSchenker

Fehler gefunden?Jetzt melden.