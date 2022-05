«Top Gun: Maverick» – Tom Cruise setzt eine neue Messlatte für Actionfilme Analoge Unterhaltung statt Special Effects: 36 Jahre nach dem Original kommt die «Top Gun»-Fortsetzung in die Kinos. Und sie macht vieles besser als damals. Hans Jürg Zinsli

Verewigung geglückt: Tom Cruise in «Top Gun: Maverick». Foto: Paramount Pictures

Wie bitte? Kaum erschallt Kenny Loggins’ «Danger Zone» auf der Soundspur, da heben auch schon die ersten Kampfflieger ab, und Tom Cruise lässt betont Tom-Cruise-mässig seine Zähne blitzen. Man könnte also gut und gern glauben, dass uns Regisseur Joseph Kosinski bewusst in die Achtzigerjahre zurückkatapultieren will.