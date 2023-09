Tonhalle Zürich – Virtual Reality und lesbische Lust – die spannendsten Klassik-Events der Saison Am Mittwoch ist die Saisoneröffnung der Zürcher Tonhalle. Fünf Tipps zu Veranstaltungen, die manchmal alles andere als klassisch sind. Tim Wirth

Mit VR-Brillen den jungen Beethoven kennen lernen – auch das ist in der Tonhalle möglich. Foto: David Peters

Virtual-Reality-Spiel

«Beethoven // Opus 360» will junge Menschen für Klassik begeistern. Das Spiel ist für alle ab zwölf Jahren empfohlen. In der Tonhalle können sich Interessierte eine VR-Brille aufsetzen. Sie werden dem jungen Beethoven begegnen und in einem Rap-Battle landen. Ausserhalb der virtuellen Welt gibt es in der Tonhalle Live-Konzerte und ein Interview mit den Erfindern des Spiels.

Sa, 16.9, 10 Uhr, Konzertfoyer

Junger Piano-Star

Der israelische Pianist Yoav Levanon stand bereits mit vier Jahren zum ersten Mal auf einer Bühne und gewann seither viele Auszeichnungen. Jetzt ist er 19 Jahre alt, wird von führenden Klavierprofessoren unterrichtet und hat laut dem «Diapason Magazine» alles, «um einer der wichtigsten Pianisten dieses Jahrhunderts zu werden».

Mo 25.9, 19.30, Kleine Tonhalle

Der israelische Pianist Yoav Levanon ist erst 19 Jahre alt und doch schon ein Star. Foto: Woud Binnendijk

Tonhalle Late

Im ersten Teil des Abends spielt das Orchester unter der Leitung von Franz Strobel Ausschnitte aus Filmmusiken, etwa aus «Avatar», «Billy Elliot» oder «Im Westen nichts Neues». Dieser Abend der Reihe Tonhalle Late widmet sich dem Film, weil gleichzeitig das Zurich Film Festival läuft. Spätabends legt dann unter anderem der Berliner DJ Joris Biesmans auf.

Fr 29.9, 22 Uhr, Grosse Tonhalle

Lesbische Lust

An diesem Morgen steht das Buch «Eine Frau zu sehen» von Annemarie Schwarzenbach im Zentrum. Es handelt von einer jungen Erzählerin, die im Fahrstuhl eines Hotels in den Schweizer Alpen auf eine fremde, geheimnisvolle Frau trifft. Die LGBTQ-Aktivistin Anna Rosenwasser macht eine Einführung. Pianist Hendrik Heilmann spielt Stücke von Liszt und Pejačevič.

Sa 29.10, 11.15 Uhr, Kleine Tonhalle

LGBTQ-Aktivistin Anna Rosenwasser macht in der Tonhalle eine Einführung. Foto: Silas Zindel

Prominente Gäste

Bryce Dessner gehört zur Rock-Band The National und ist in dieser Saison «Creative Chair» der Tonhalle Zürich. An diesem Wochenende steht er selbst mit der E-Gitarre auf der Bühne und spielt die Komposition «St.Carolyn by the Sea» mit dem Orchester. Dirigiert wird der Abend von der Australierin Simone Young, die schon in den wichtigsten Konzerthäusern der Welt aufgetreten ist.

Sa 25.11, 18.30 Uhr und So 26.11, 17 Uhr, Grosse Tonhalle

Die australische Dirigentin Simone Young dirigiert in der Tonhalle Zürich. Foto: Sandrah Steh

