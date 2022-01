Credit Suisse im Drogenkrimi – Tonnenweise Kokain, Koffer voller Bargeld, zwei Morde Der Credit Suisse wird vorgeworfen, 55 Millionen Drogengeld gewaschen zu haben. Der spektakuläre Fall kommt in einer Woche vor Gericht. Christian Brönnimann Sylvain Besson

Drogenboss Evelin Banev wurde letzten September in der Ukraine verhaftet. Der Bulgare war Grosskunde bei der Credit Suisse. Screenshot: PD

Ein trostloser Parkplatz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Ein stämmiger Mann in rotem Gilet und mit einem grossen Tattoo auf dem Oberarm will gerade in seine Limousine steigen. Da springen maskierte und behelmte Spezialeinheiten aus einem Polizeiwagen, überwältigen den Mann und fesseln ihn auf dem Boden liegend. Dann führen die Polizisten den Mann im Kastenwagen ab.