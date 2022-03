Dinieren in luftiger Höhe – Top ist im Clouds neben einer Kugel vor allem die Aussicht Das Lokal im Prime Tower kann die Spitzenklasse nicht mehr in allen Bereichen halten. Vielversprechend ist das Dessert, spannend, wie die Gäste den Dresscode einhalten. Meinung Ev Manz Dominique Meienberg (Fotos)

Zur Einstimmung auf die Seezunge auf Spinat empfiehlt sich im Clouds der Drink «Clouds Sunset». Foto: Dominique Meienberg

Die Freiheit in Zürich ist zurück – zumindest, was die Pandemie anbelangt. Das verleitet zu unbeschwertem Genuss, der auch gleich die Gedanken vom Krieg in der Ukraine weglenken soll. Im Clouds Kitchen zuoberst im Prime Tower an der Hardbrücke könnte das gelingen, so die Annahme.