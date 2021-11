Super League: GC – YB – Tor in der 93. Minute – GC verpasst den Sieg gegen YB Die Young Boys stehen bei den Grasshoppers kurz vor ihrer vierten Niederlage in Serie. Dann trifft Jordan Siebatcheu zum 1:1. Der Liveticker zum Nachlesen. Florian Raz

Jordan Siebatcheu erzielt das 1:1 für die Young Boys gegen die Grasshoppers. GC-Goalie André Moreira sitzt verzweifelt am Boden. Andy Mueller (Freshfocus)

Es ist, als ob sich die Young Boys mit dem Beginn der Nachspielzeit daran erinnern, worum es da gerade geht. Die Berner stehen kurz davor, die vierte Niederlage in Serie zu kassieren. Sie haben zwar viel häufiger den Ball, sie haben bereits 27-mal in Richtung Tor geschossen. Aber sie wirken trotzdem nicht wirklich überzeugt, nicht wirklich druckvoll.

Aber dann ziehen sie das Tempo doch noch einmal an. Sie drücken die Grasshoppers endlich wieder mit jener Vehemenz in deren Strafraum, die YB schon in den ersten zehn Minuten der Partie gezeigt hat.

GC hat bislang ein kluges Spiel gezeigt. Es ist durch eine clevere Eckballvariante in Führung gegangen. Petar Pusic darf an deren Ende völlig ungestört eine Flanke zur Mitte bringen. Dort trifft Allan Arigoni mit dem Kopf zum 1:0 für die Zürcher. Das ist in der 26. Minute. Seither rennen die Berner diesem Rückstand hinterher. Sie tun es lange mit wenig Überzeugung.

Aber eben, dann beginnt die Nachspielzeit. Und jetzt lehnt sich YB doch endlich vehement gegen die drohende Niederlage. Die Flanken fliegen von rechts und links in den GC-Strafraum. Michel Aebischer kommt zum Schuss, den der sonst so hervorragend spielende Goalie André Moreira nur in die Mitte abklatschen kann. Und dort steht Jordan Siebatcheu. Der Siebatcheu, der seit dem 3. Oktober kein Tor mehr erzielt hat.

Jetzt trifft er. Es ist das 1:1 und damit das Schlussresultat.

Damit müssen am Ende beide Teams leben können. GC, weil es nicht zu schlecht bezahlt worden ist für eine Leistung, die in der zweiten Halbzeit nur noch aus Abwehrarbeit besteht. Und YB, weil der Treffer halt erst so spät kommt.

Schlechte Nachrichten gibt es für YB an diesem Abend trotzdem: Christian Fassnacht muss schon nach wenigen Minuten mit einer Kopfverletzung ins Spital. Aus der Ferne sieht es danach aus, als ob er sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hat.

Und das sind dann auch schlechte Neuigkeiten für den Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin. Nach Breel Embolo, Haris Seferovic und Nico Elvedi dürfte ihm damit ein weiterer Spieler in der WM-Qualifikation gegen Italien und Bulgarien fehlen.

Aus, aus, das Spiel ist aus Das ist es, die Partie endet 1:1. 94' Chance Garcia Und jetzt könnten die Young Boys sogar fast den Siegtreffer erzielen. Aber Garcias Schuss wird zur Ecke abgelenkt. 93. Tor YB Und da ist das Tor! Jordan Siebatcheu kann den Ball aus wenigen Metern über die Linie drücken. GC-Goalie Moreira konnte einen Schuss von Aebischer nur zur Mitte abprallen lassen. 91' Belagerung Der GC-Strafraum wird jetzt belagert. Die Flanken fliegen von links und von rechts rein und meist auch gleich wieder raus. Nachspielzeit Es werden vier Minuten nachgespielt. YB wirkt weiterhin nicht so, als ob es hier noch den Schlüssel finden würde. 89' Nur so Einfach mal, um das jetzt ein wenig in einen Zusammenhang zu bringen: Das wäre die dritte YB-Niederlage in dieser Super-League-Saison. Womit die Berner bereits jetzt einmal mehr verloren hätte als in der gesamten letzten Saison. 88' Wechsel GC Nuno da Silva und Florian Hoxha kommen für Djibril Diani und Kaly Sène. 85' Kein Elfmeter Auch diesen Entscheid finde ich richtig. Loosli und Siebatcheu gehen zum Ball. Es gibt wohl irgend einen Kontakt. Aber wer wen wie kontaktiert hat, ist nicht auszumachen. Wobei, was weiss ich schon? Jedenfalls gibt es keinen Elfmeter. 83' Penalty? Hefti flankt von links, Loosli grätscht, Siebatcheu schiesst. Und dann trifft Loosli den YB-Stürmer. Gibt das Elfmeter? 82' Wechsel YB Sulejmani kommt bei YB für Rieder. 81' Gelb Contini Giorgio Contini ist nicht zufrieden mit einem Foulpfiff gegen seine Grasshoppers und sieht deswegen die Gelbe Karte. 80' Auf der Suche Die Young Boys sind gerade dringend auf der Suche nach einem guten Plan. 79' Gute Nachricht für YB 75' Zuschauerzahl 7736 Zuschauer sind im Letzigrund. 74' Wechsel GC Torschütze Allan Arigoni geht raus, es kommt Aleksandar Cvetkovic. Der orientiert sich in Richtung Innenverteidigerposition, Noah Loosli geht auf die rechte Seite. 72' Wechsel GC Petar Pusic gibt die Captainbinde an Dominik Schmid. Das bedeutet, dass er rausgeht und Platz macht für Emir Lenjani. Damit dürfte Schmid, der ein gelernter Zentrumsspieler ist, in die Mitte ziehen. Lenjani übernimmt seinen Platz auf dem linken Flügel. 68' Die YB-Schüsse Bei der Schuss-Statistik führt YB mit 21 zu 5. Bei den Schüssen aufs Tor mit zehn zu zwei. Und doch habe ich nicht das Gefühl, dass sich die Berner besonders viele gute Chancen erarbeiten würden. Es bleibt dabei: YB hat den Ball und das Problem des Rückstands. GC verteidigt und stellt vergnügt fest, dass schon bald die letzten 20 Minuten anbrechen. 67' GC will einen Penalty Schmid fällt im Zweikampf mit Rieder und will einen Elfmeter. Für mich war das nichts. Aber der Video-Assistent Tschudi prüft und … … kommt zum selben Schluss. Dreifachwechsel YB Was wechselt Wagner? Jetzt gerade drei Spieler: Jordan Siebatcheu, Ulisses Garcia und Silvan Hefti kommen für Vincent Sierro, Jordan Lefort und Quentin Maceiras. 64' Chance Sierro Eine gute Szene von Vincent Sierro. Er zieht an Pusic und Sierro vorbei, wird von Loosli zurück gerissen – und schiesst dann aus rund 17 Metern knapp vorbei. Freistoss YB. Ältere Beiträge

Fehler gefunden?Jetzt melden.