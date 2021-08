Limmat-Leiche identifiziert – Toter in der Limmat bei Zürich war chinesischer Tourist Bei dem am 28. Juli tot aus der Limmat in Zürich geborgenen Mann handelt es sich um einen Touristen aus China. Er wurde laut Polizei nach einer Kanufahrt als vermisst gemeldet.

Nun ist klar, wen die Wasserschutzpolizei im Juli aus der Limmat in Zürich geborgen hat. KEYSTONE /Symbolbild

Ende Juli wurde in Zürich eine männliche Leiche aus der Limmat geborgen. Nun ist klar: Bei dem Toten handelt es sich um einen Touristen aus China. Der Tote wurde als 30-jähriger chinesischer Tourist identifiziert, wie die Stadtpolizei Zürich am Montag mitteilte. Dieser sei bereits am 23. Juli nach einer Kanufahrt als vermisst gemeldet worden. Sein Kanu wurde tags darauf gefunden, die Leiche des Mannes erst am 28. Juli.

mcp/SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.