Fund bei Sanierungsarbeiten – Toter Mann im Schulhauskeller gibt Rätsel auf Der Leichenfund im Schulhaus Hirschengraben beschäftigt die Ermittler. Die Frage, wie lange er bereits dort lag, ist ebenso ungeklärt, wie jene, ob er Opfer eines Delikts war.

Unter Denkmalschutz - das Schulhaus Hirschengraben. Foto: «Tages-Anzeiger»

Am 13. April brannte es im Schulhaus Hirschengraben. Am Dienstagmorgen, fast drei Monate nach Ausbruch des Feuers, entdeckte ein Arbeiter während Sanierungsarbeiten am Schulhaus in den Kellerräumlichkeiten den leblosen Körper eines Mannes.

Die Stadtpolizei Zürich hat die Ermittlungen zur Identität des Verstorbenen sowie zu den Hintergründen umgehend aufgenommen. Ob die Person Opfer eines Gewaltdelikts wurde, kann die Polizei auf Anfrage derzeit noch nicht sagen. Sie kann auch nicht ausschliessen, dass der Tod des Mannes mit dem Brand in Verbindung steht, da noch unklar ist, wie lange er an dieser Stelle lag.

Schule bleibt bis 2024 geschlossen

Laut einem Bericht im «Blick» habe der Mann in einem tiefen Schacht gelegen. «Er sah so aus, als ob er schlafen würde», sagte der Arbeiter, der den Toten entdeckte, gegenüber dem «Blick». Der Verstorbene habe einen dunkelblauen Anzug und schwarze Arbeitsschuhe mit weissen Farbspritzern getragen.



Das Schulhaus Hirschengraben ist seit dem Brand geschlossen, die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Schulbetrieb wird frühestens im Frühling 2024 wieder aufgenommen. Von der Schliessung sind 15 Schulklassen mit insgesamt 320 Schülerinnen und Schülern betroffen sowie rund 40 Lehrpersonen. Die 15 Klassen besuchen den Unterricht derzeit in anderen Schulen der Stadt Zürich.

