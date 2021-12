Unfall in Egg – Toter Motorradfahrer nach mehreren Wochen gefunden Am Samstag wurde ein 57-jähriger Mann in einem Waldstück gefunden. Er wurde schon länger vermisst.

Bergungsarbeiten an der Unfallstelle in Hinteregg. Foto: BRK-News

Ein 57-jähriger Motorradfahrer wurde am Samstagnachmittag tot aufgefunden, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilt. Der leblose Körper und der stark beschädigte Töff haben sich laut Mitteilung in einem an die Rällikonerstrasse grenzenden Waldstück in Hinteregg (Gemeindegebiet Egg) befunden.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich beim 57-Jährigen um einen seit Anfang Oktober vermissten Mann handelt. Sie vermutet, dass er vor Wochen auf der kurvenreichen Strasse verunfallte. Wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr Egg musste die Rällikonerstrasse für rund drei Stunden gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

sip

Fehler gefunden?Jetzt melden.