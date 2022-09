Prominente Aushängeschilder – Tourismusregionen setzen auf Sportstars als Markenbotschafter Roger Federer ist mit Abstand der berühmteste Markenbotschafter für die Schweiz. Doch auch andere Profisportlerinnen und -sportler werben für eine Region. Wir stellen acht davon vor. Markus Fässler (Travelcontent)

Die Tourismus-Destination Engelberg-Titlis hat mit Michelle Gisin eine prominente Botschafterin. Foto: PD

«Spiel, Satz, Sieg!» dürfte sich Schweiz Tourismus gesagt haben, nachdem der Deal mit Roger Federer unter Dach und Fach war. Der weltberühmte Tennisstar ist seit 2021 offizieller Markenbotschafter für die Destination Schweiz. «Ich habe es immer gefühlt, jedes Mal, wenn ich auf den Platz trete, repräsentiere ich die Schweiz. Immer, wenn mein Name genannt wird, steht eine Schweizer Flagge daneben. Darauf war ich in den ersten 22 Jahren, in denen ich auf der Tour war, sehr stolz, und das wird auch immer so bleiben», sagte Roger Federer damals.