Thailand in Corona-Zeiten – Touristen sind nicht willkommen Das Königreich Thailand hat sich zur Corona-freien Zone erklärt. Doch Touristen bleiben in der bei Schweizerinnen und Schweizern äusserst beliebten Feriendestination weiterhin unerwünscht. Experten rätseln. Christoph Ammann

Leerer Strand: Obwohl Thailand offiziell seit einem Vierteljahr keine Corona-Ansteckungen registriert, sind Touristen weiterhin nicht willkommen. Foto: Getty

Vor zwölf Tagen landeten 39 Touristen aus Shanghai auf dem Suvarnabhumi Airport in Bangkok. Aufgeregt meldeten die thailändischen Medien die Ankunft der Chinesen. Es handelte sich um die ersten Touristen, die nach sieben Monaten wieder den Boden des Königreiches betraten.

Sie reisten aber nicht nach Phuket, Koh Samui oder Pattaya weiter, sondern begaben sich für 14 Tage in Quarantäne. Nach der Isolierung dürfen sie mit zwei negativen Corona-Tests im Gepäck und einer thailändischen Tracing-App auf dem Handy die eigentlichen Ferien antreten.

Thailand hat seit Beginn der Pandemie wie andere asiatische Länder die Grenzen hermetisch abgeriegelt. «Man besitzt dank Sars und Schweinegrippe Erfahrung im Umgang mit Viren und hat grossen Respekt davor», konstatiert Gere Gretz. Der Chef des Thailändischen Fremdenverkehrsamtes in der Schweiz listet 16 Varianten von Einreisevisa auf, die momentan das Tor zu Siam öffnen. Zumindest bis 30. November können Touristen jedoch die strikte Quarantäneregelung nicht umgehen.

Seit einem Vierteljahr keine Ansteckungen registriert

Gretz hegte leise Hoffnungen, Schweizer Langzeiturlauber könnten die Isolierung als Prolog zu einem mehrmonatigen Aufenthalt in exotischen Gefilden billigend in Kauf nehmen. Aber aufgrund des massiven Anstiegs der Neuansteckungen hierzulande gibt es seit Mitte Oktober keine Möglichkeiten mehr für Schweizerinnen und Schweizer, in Thailand einzureisen. «Es sieht düster aus», sagt Gere Gretz. Er wagt keine Prognose für einen Re-Start des Tourismus in Thailand, der diesen Namen auch verdient.

«Thailand registriert offiziell seit einem Vierteljahr keine Corona-Ansteckungen»: Tourasia-Chef Stephan Roemer. Foto: Michele Limina

«Uns fehlen in Thailand die Perspektiven», sagt auch Stephan Roemer. Er ist Chef und Mehrheitsaktionär des Reiseveranstalters Tourasia in der Schweiz und CEO der Diethelm Travel Group in Bangkok.

Roemer leitet seit 2018 die namhafte Destinationsmanagement Firma, die sich um die Organisation von Gruppen und Individualreisen in 13 asiatischen Ländern kümmert. Im April war er zum letzten Mal in Thailand, seine einzige Asienreise der vergangenen Monate führte ihn nach Kambodscha.

«Thailand registriert offiziell seit einem Vierteljahr keine Corona-Ansteckungen», so Roemer. «Aus meiner Sicht wäre eine vorsichtige Öffnung verantwortbar. Man könnte die Touristen ja kontrolliert in ausgewählte Destinationen schicken.»

Millionen von Thais kämpfen um ihre Existenz

Asien-Kenner Roemer gibt zu bedenken: «Der Tourismus gehört zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen in Thailand und war während Jahrzehnten eine Jobmaschine. Nun kämpfen Millionen von Thais um die Existenz. Die Mittelklasse, die sich auch dank dem florierenden Tourismus etabliert hat, droht wieder zu verarmen.»

Vertreter dieser Einwohnerschicht engagieren sich besonders in den Demonstrationen gegen die autokratische Regierung und das Königshaus, die Bangkok seit Wochen in Atem halten.

«Wenn es so weitergeht», prophezeit der Tourasia-Chef, «werden 30 Prozent der Hotels in Thailand nicht überleben. Die gesamte touristische Infrastruktur nimmt schweren Schaden.»

Bei Tourasia in Wallisellen ZH sitzen nur noch zwei Mitarbeitende im Büro, die übrigen 32 tatenlos zu Hause. Und von den 550 asiatischen Angestellten von Diethelm Travel stehen noch 300 auf der Lohnliste. «Wir verbrennen alle zwei Monate einen Jahresgewinn», gibt Roemer Einblick in die Bilanz. «Wir wissen zwar mit unserer Muttergesellschaft Diethelm Keller eine starke Partnerin an unserer Seite, aber wenn wir überleben wollen, muss irgendwann wieder Licht im Tunnel erscheinen.»

Zweitwichtigste Langstreckendestination hinter USA

Thailand begrüsste im vergangenen Jahr fast 40 Millionen Touristen. In der Schweiz ist das Königreich mit 200'000 Reisenden pro Jahr die zweitwichtigste Langstreckendestination hinter den USA. «Obwohl momentan an Thailandferien nicht zu denken ist», erzählt Gere Gretz vom Thailändischen Fremdenverkehrsamt, «überrascht uns der Informationsbedarf.»

Sein Büro in Bern, so Gretz, werde derzeit auffallend oft mit Fragen nach Destinationen abseits der Massenziele konfrontiert. «Die Leute wollen etwa Details wissen über Nan, Lampang oder den Pattalung-See. Das Interesse deutet drauf hin, dass nach überstandener Pandemie eine grosse Nachfrage einsetzen wird.»

