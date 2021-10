Analyse zu Dresscodes – Trainerhosen gehen immer An Jogginghosen scheiden sich seit jeher die Geister – an Schulen sind sie teils sogar verboten. Kritiker finden, sie seien ein Zeichen von Verwahrlosung. Das Gegenteil ist der Fall. Lisa Füllemann

Dass Trainerhosen nicht immer das klischeeha f te, f ormlos e, grau e Ding sein müssen, zeigt Influencerin Sonia Lyson. Foto: Jeremy Möller (Getty Images)

Sie sind für viele ein absolutes No-go: die viel diskutierte Trainerhose. So zitieren ihre Gegner gerne den verstorbenen Modepapst Karl Lagerfeld, der einst monierte: «Wer eine Trainerhose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.»

Auch an Schulen sind die bequemen Hosen aus Jerseystoff mit Gummibund nicht gern gesehen und werden zum Entsetzen von Schülern gar verboten. Dass das zu weit geht, hat man nun im Kanton Basel-Landschaft beschlossen und zu strenge Kleiderrichtlinien aus Schulen verbannt. «Die Kleidung ist Teil des individuellen Ausdrucks», heisst es in einem Schreiben der Bildungsdirektion. «Kleidervorschriften an Schulen greifen in das Grundrecht der persönlichen Freiheit ein.»